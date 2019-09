CHIAMATE LA RAGGI, ABBIAMO TROVATO CHI CI DÀ UNA MANO CON LA MONNEZZA – LA MITICA HELEN MIRREN HA DECISO DI VESTIRE I PANNI DI OPERATRICE ECOLOGICA PER UN GIORNO E HA RACCOLTO LA SPAZZATURA TROVATA PER STRADA INTORNO ALLA SUA MASSERIA IN PUGLIA – INSIEME ALLA SORELLA HA INDOSSATO GUANTI GIALLI E HA FATTO SPARIRE LA MONNEZZA CHE QUALCHE INCIVILE AVEVA ABBANDONATO – E SU INSTAGRAM...(VIDEO)

helen mirren 6

Opererazione spazzatura

Guanti gialli, jeans e sneakers. Helen Mirren, 74 anni, non si tira indietro quando c’è da lavorare. L’attrice premio Oscar si trasforma in «operatrice ecologica» per un giorno e raccoglie la spazzatura trovata per strada intorno alla sua masseria in Puglia a Tiggiano, in provincia di Lecce.

L’attività di pulizia è organizzata insieme alla sorella, come lei stessa scrive su Instagram postando questa foto. «Sto raccogliendo la spazzatura sulla strada in Italia. Io e mia sorella abbiamo trascorso circa un’ora e abbiamo ripulito un lungo tratto. Una cosa semplice ma fa una grande differenza. Per favore non buttare». L’immagine ha raccolto oltre 53 mila «mi piace» e tanti complimenti per il gesto.

helen mirren 7

Niente più rifiuti

Per mostrare il risultato della pulizia in strada l’attrice ha postato, subito dopo la foto di lei «spazzina», questa immagine di un cane sul muro a secco. «Il re della strada» scrive nella didascalia. Ma la cosa che balza subito agli occhi è la mancanza di rifiuti nell’immagine.

helen mirren

La proprietà

Helen Mirren è una «fan» della Puglia: da anni possiede con il marito Taylor Hackford una masseria a Torre Nasparo nel comune di Tiggiano (paese con 2.873 abitanti), in provincia di Lecce. E qui la conoscono tutti. Parla italiano (qualche volta si è espressa nella nostra lingua durante le interviste che ha rilasciato in Puglia), ama passare le ferie nella sua proprietà italiana e nel 2018 è stata indagata per abuso edilizio (la ristrutturazione della proprietà) con l’accusa di aver tagliato ulivi secolari per far posto alla piscina.

helen mirren 5

Lontana dal cliché

Da un'attrice che ha un patrimonio di 39 milioni di sterline (quasi 45 milioni di euro), ha vinto un Oscar, oltre a tre Golden Globes, ed è stata nominata Dama di Commenda dell'Ordine dell'Impero Britannico chiunque si aspetterebbe i classici capricci da diva. Ma Helen Mirren, 73 anni, non potrebbe essere più lontana dallo stereotipato cliché: infatti - per dire - si taglia i capelli da sola, usando le forbici da cucina.

A volte fa disastri

helen mirren 4

Vero, con il taglio casalingo a volte l'attrice combina qualche disastro (del resto, non si può eccellere in tutto), ma per fortuna ci pensa poi il suo parrucchiere di fiducia a rimediare al danno, dandole una bella sistemata prima di qualche occasione mondana.

I miracoli dell'hair stylist

«Ho detto al mio fantastico hair stylist, Stefan, che il taglio che ho adesso, in realtà me lo sono fatta io circa una settimana fa nella mia cucina, usando delle normali forbici - ha ammesso la Mirren durante una recente ospitata al talk-show britannico This Morning, ripresa dalla stampa internazionale - e perciò gli ho chiesto di sistemarmelo un po'. Quindi sì, mi taglio i capelli da sola».

helen mirren 9

Dal parrucchiere una volta l'anno

Per la verità già qualche anno fa Dame Helen aveva confessato di preferire una soluzione fai-da-te per i capelli «perché non riesco a sopportare l'idea di dover andare dal parrucchiere ogni sei settimane, quindi ci vado all'incirca solo una volta l'anno e, nel frattempo, prendo le forbici e faccio per conto mio, di solito con risultati disastrosi».

Ambasciatrice L'Oreal

Nel corso della chiacchierata televisiva, l'attrice - che da quando ha 69 anni ricopre anche il ruolo di ambasciatrice di L'Oreal Paris - ha rivelato di avere un problema con la parola bellezza.

helen mirren 2

Non si vede bella

«Non solo bella e lo riconosco - ha detto Helen - ma a volte mi rendono tale con un sacco di aiuto.... quindi vorrei un nuovo termine al posto di "bella" e direi che "essere" potrebbe essere la parola giusta»

Dimentica di truccarsi

helen mirren 1

Sebbene non le piaccia il suo aspetto senza trucco, Helen ha però ammesso che spesso esce di casa struccata «perché mi dimentico di non essermi truccata, così esco».

