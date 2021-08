CHIAMATE UN REVISORE DI BOZZE AL VIMINALE - NELLA PRIMA VERSIONE DELLA CIRCOLARE DEL VIMINALE SUL GREEN PASS C’ERANO 32 ERRORI IN QUATTRO PAGINE: PAROLE SCRITTE IN MODO ERRATO, INCROCI STRANI DI LETTERE E NUMERI, E CHI PIU NE HA PIÙ NE METTA - PROBABILMENTE (LO SPERIAMO) LA COLPA È DI UNA SCANSIONE TROPPO FRETTOLOSA CHE NON È STATA RIVISTA, MA IL RISULTATO È IMBARAZZANTE: “I SIGG.RJ PREFETTI”, “ALCWLI” SETTORI, “OPPOLTUNO RALMNENTARE”, E COSÌ VIA…

Giuliano Guzzo per "la Verità"

GLI ERRORI NELLA CIRCOLARE DEL VIMINALE SUL GREEN PASS

Ben 32 errori in appena quattro pagine, addirittura fino a cinque in una singola frase: parole scritte in modo errato, cabalistici incroci di lettere e numeri, termini inventati, punteggiatura creativa e chi più ne ha più ne metta.

Purtroppo non siamo parlando di un tema di Pierino, bensì dell'attesa circolare sul green pass del Viminale, probabilmente sottoposta a una frettolosa scansione che ne ha alterato dozzine di parole.

Non si spiega, altrimenti, come sia potuto circolare un documento ministeriale - tutt' ora scaricabile su vari siti Internet - semplicemente impubblicabile per ragioni di forma, prima ancora che per il suo contenuto. In effetti, gli strafalcioni cominciano già dalla data - «1O agosto» (con la O di Otranto al posto dello zero) - e dai destinatari, individuati nei «sigg.rj» prefetti della Repubblica.

E questo, appunto, è solo l'inizio. Il documento, infatti, si propone di dare chiarimenti dopo che i green pass hanno «detenninato» in «alcwli» settori tale esigenza. Che c'è da ritenere che neppure ora sia del tutto soddisfatta.

A meno che non si riesca a mettere a fuoco il significato di una circolare dove, «ilmanzitutto», la prima cosa che manca è la lingua italiana e dove l'errore «ricoITe» con frequenza preoccupante. Rispetto a questo, appare «oppoltuno ralmnentare» che la comprensibilità di un documento istituzionale è un requisito indispensabile e non accessorio. C'è tuttavia una buona notizia, che trapela da questa oscura circolare, e cioè che probabilmente il green pass non va giù neppure ai funzionari del Viminale. Diversamente, nel documento, si sarebbero riferiti alla certificazione e non alla «celtificazione» o alla «cel iificazione» verde.

Battute a parte, suscita non poco sconcerto apprendere come non già dagli uffici di qualche sperduto Comune della Penisola, bensì dal ministero dell'Interno possa fuoriuscire un testo del genere, dove il linguaggio burocratico, già complicato di suo, viene reso del tutto indecifrabile da un'alluvione di strafalcioni e storpiature.

L'unica scusante che si può concedere al Viminale è che quella di cui si è fin qui scritto era solo una bozza di circolare: e infatti ne è stata successivamente diffusa una seconda - recante in calce la firma del prefetto Bruno Frattasi, il capo di gabinetto del ministero -, dove tutti gli errori risultano corretti.

Buon segno: significa che al Viminale non tutti dormono.Qualcuno si deve infatti essere accorto dell'impresentabile circolare e deve essere corso a segnalarlo a chi di dovere. Ma si dà il caso che fosse già troppo tardi, dato che la versione costellata di errori, mentre scriviamo, è tuttora presente in vari siti, peraltro di una certa importanza.

Come, per esempio, su Uncem.it, il portale dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani, e su Tg24.sky.it, non esattamente un sito informativo sconosciuto. Insomma, qualche sottoposto della Lamorgese, forse lo stesso Frattasi, ha provato a rimediare al pasticcio della circolare sul green pass ma l'ha fatto quando i buoi, pardon gli errori, erano già scappati. E pure in abbondanza.

A questo punto, le possibilità sono due: o al Viminale lavorano gli stessi che fecero l'esame di italiano farsa al calciatore uruguaiano Luis Suarez, oppure, come già si ipotizzava, dal ministero dell'Interno alcuni, vergando errori su errori, hanno voluto lanciare un messaggio chiaro a tutti i cittadini: la «celtificazione» non piace manco a noi, anzi proprio non ci va giù. Non riusciamo neppure a scriverla.

