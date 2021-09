LO CHIAMAVANO JOE IL TEMERARIO - DOPO IL DEBUTTO A VENEZIA, IL DOCUMENTARIO SU JOE D'AMATO ARRIVA STASERA SU SKY - "PER MOLTI PASSERA' ALLA STORIA COME IL RE DEL PORNO: A FINE CARRIERA GIRAVA 50 FILM HARD ALL'ANNO PER PAGARSI LA BOLLETTE" - MA NEGLI ANNI '70 E '80 E' STATO IL PIU' LIBERO DEI REGISTI ITALIANI PERCHÉ GLI PIACEVA SCIOCCARE IL PUBBLICO CON FILM COME “EMANUELLE IN AMERICA”, DOVE SI TROVAVANO AL CONTEMPO SCENE VIOLENTE E DI SESSO ESTREMO - VIDEO

Marco Consoli per La Stampa

Locandina Inferno rosso, Joe D'Amato sulla via dell'inferno

«Per molti Joe D’Amato, che all’anagrafe si chiamava Aristide Massacesi, passerà alla storia del cinema come il re del porno: alla fine della sua carriera girava 50 film hard all’anno, per pagarsi le bollette. Si dimenticano però che negli anni '70 e '80 è stato il più libero dei registi italiani del cinema di genere, spesso horror, capace di andare in direzioni scomode, perché gli piaceva scioccare il pubblico con film come “Emanuelle in America”, dove si trovavano al contempo scene violente e di sesso estremo».

Manlio Gomarasca parla così del regista scomparso nel 1999 cui ha dedicato, insieme a Massimiliano Zanin, il documentario “Inferno Rosso, Joe D’Amato sulla via dell’eccesso”, che dopo il debutto alla Mostra di Venezia è disponibile su Sky: un film pieno di interviste a molti protagonisti di quell’epoca e allo stesso Massacesi, che racconta come girare fosse la sua unica ossessione. «Il set era la sua vita e i suoi collaboratori erano la sua famiglia, mentre per girare film lui fu disposto a sacrificare tutto: i soldi, la famiglia vera e alla fine persino la vita stessa» dice Gomarasca.

Inferno rosso, Joe D'Amato sulla via dell'inferno

A parlare di D’Amato sono nel film anche Nicolas Winding Refn ed Eli Roth, registi che insieme a Quentin Tarantino, ne hanno amato i film e talvolta ne hanno tratto ispirazione. «Il cinema di genere italiano di quell’epoca era pieno di grandi professionisti, a torto considerato di serie B dalla critica che lo considerava inferiore a quello degli autori che parlavano di temi sociali, mentre in realtà erano proprio questi film commerciali a permettere di incassare il denaro usato per girare “Il Gattopardo”. Una generazione di artigiani del cinema che, come Massacesi, sapeva fare tutto sul set. Uomini e donne che una volta scomparsi non sono stati rimpiazzati facendo perdere al cinema italiano la sua forza di industria».

