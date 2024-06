CHIARA FERRAGNI HA TROVATO IL CAPRO ESPIATORIO – L’INFLUENCER METTE ALLA PORTA FABIO MARIA DAMATO, IL MANAGER DEL GRUPPO CHE LASCIA LA GESTIONE DELLA SOCIETÀ: UN PASSAGGIO OBBLIGATO VISTO CHE POCHI GIORNI FA MARINA DI GUARDO, LA MADRE DELL’INFLUENCER, È ENTRATA IN AZIENDA CON UN RUOLO CHE ERA SOVRAPPONIBILE A QUELLO DI DAMATO. BRUTTA FINE PER IL PUGLIESE MAL SOPPORTATO DA FEDEZ: E' STATO SCARICATO ALLA PRIMA DIFFICOLTÀ...

Estratto dell'articolo di Mario Gerevini per www.corriere.it

Fabio Maria Damato, il manager di punta del gruppo Ferragni, lascia la gestione delle società. Lo comunicano Fenice e TBS Crew in un a nota in cui si dice che «a partire dal 16 giugno 2024, Fabio Maria Damato cesserà dalla funzione di direttore generale e consigliere di entrambe le aziende per perseguire altre opportunità professionali. Il cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale».

Prima che il «Balocco-gate» mettesse in discussione l’adeguatezza dell’assetto manageriale di un gruppo cresciuto con grande velocità, Damato aveva assunto progressivamente un ruolo centrale nel sistema di gestione della galassia Ferragni.

È entrato nelle società operative con ruoli di primo piano, secondi solo alle deleghe dell’imprenditrice proprietaria. E la sua centralità è dimostrata dai poteri che fino a pochi giorni fa aveva nella cassaforte dell’influencer, la Sisterhood (100% Ferragni) a cui fa capo il piccolo impero centrato su due aziende soprattutto: Fenice e TBC Crew. […]

Un chiaro segnale che Chiara Ferragni volesse imprimere una svolta alla conduzione del gruppo è stata la nomina della madre, Marina Di Guardo, a direttore generale di fatto della Sisterhood, consegnandole gli stessi poteri gestionali che prima aveva Damato. E’ il riassetto (lento) che arriva a sei mesi dalla bufera pandori. Damato, oltre alla stessa Ferragni, è indagato per concorso in truffa aggravata nell’inchiesta sui pandori Balocco […]

Il manager fa parte dell’universo imprenditoriale della influencer dal 2017. Pugliese, di Barletta, ha studiato Economia aziendale alla Bocconi ma aveva già allora iniziato a scrivere di moda andando a seguire le sfilate. Nel suo account Instagram muscoli scolpiti, viaggi e interessi artistici sono gli ingredienti principali. Damato - in un Ted Talk proprio a Barletta- ha spiegato di aver conosciuto Ferragni «qualche anno prima, io ero giornalista e lei era agli esordi».

Quello del giornalista era un lavoro «che lo frustrava terribilmente», dice, mentre le colleghe gli consigliavano «di non mischiarsi alle blogger» come Chiara Ferragni, ancora poco considerate nel mondo della moda. Poi l’intuizione di lavorare insieme: «Insieme abbiamo deciso di fare rumore, abbiamo messo alla porta chi non credeva in noi».[…]

