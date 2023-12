Estratto dell’articolo di Francesca Del Vecchio per “La Stampa”

È ancora crisi in casa Ferragnez: Chiara […] è sparita di nuovo dietro le porte del super attico a due piani in zona Citylife, a Milano. A Fedez toccherà portare a spasso la cagnolina Paloma da solo per ancora un po' […].

Nel frattempo, lo staff di Ferragni non ha perso tempo e sta lavorando per mettere su una unità di crisi con i fiocchi per superare la fase più difficile della carriera dell'imprenditrice digitale. Non c'è ancora la firma ufficiale ma la scelta della influencer sarebbe caduta sullo studio Gianni Origoni, che dovrebbe occuparsi degli aspetti legali, societari e civilistici. Mentre per gli aspetti di diritto penale, lo studio incaricato dovrebbe essere quello di Marcello Bana.

Ultimo elemento della task force è l'agenzia di comunicazione e web reputation Community, guidata dal founder e Ceo Auro Palomba. Anche se manca ancora l'ufficialità, la firma dovrebbe essere questione di ore. Da lì in poi, il lavoro sarà coordinato tra i tre soggetti per garantire l'uscita dall'impasse di Chiara.

Tutte e tre le realtà sono abituate a lavorare con grandi famiglie imprenditoriali e a districarsi nella tela delle crisi aziendali. Obiettivo: risollevare l'immagine di Ferragni non solo sui social - il numero dei suoi follower ha registrato un -100 mila in meno di una settimana - ma anche a livello imprenditoriale: a rischio ci sono contratti con brand internazionali e collaborazioni con aziende […].

Specie dopo che Safilo ha detto stop al contratto siglato nel 2021. Il primo interrogativo riguarda il gruppo Tod's, che nell'aprile del 2021 aveva aperto le porte del consiglio di amministrazione all'influencer. In ballo anche gli accordi con marchi di cosmetici e prodotti di bellezza come Arval o Pantene e brand del gusto come Nespresso, oltre a Swinger, per la gioielleria con Morellato, Pigna per la cartoleria, Mofra, che si occupa di calzature e Nanan, specializzata in prodotti per l'infanzia.

Côté Balocco, invece, la preoccupazione per i lavoratori dell'azienda dolciaria di Fossano resta. Antonio Bastardi, segretario Fai Cisl di Cuneo si è detto «preoccupato per il possibile calo di volumi di vendita […]», specie perché si tratta di un'azienda «con cui è aperto un dialogo sindacale» e che dà lavoro a 300 persone del territorio «tra lavoratori fissi e stagionali. Sarebbe un danno molto serio».

Bastardi assicura che al momento non ci sono state ripercussioni o segnali negativi […] da parte dell'azienda. «Il primo banco di prova sarà Pasqua. Vedremo come andranno le vendite, sperando che il polverone mediatico non penalizzi i lavoratori». […]

