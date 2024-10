CHIARA FERRAGNI TIRA A CAMPARA - SECONDO IL SETTIMANALE "OGGI", L'EX MOGLIE DI FEDEZ VORREBBE UFFICIALIZZARE LA RELAZIONE (DAGO-RIVELATA) CON SILVIO CAMPARA - "È INNAMORATA COME UN'ADOLESCENTE ALLA PRIMA COTTA" - LUI, CEO DI GOLDEN GOOSE, SI SAREBBE ALLONTANATO DALLA MOGLIE E DAI FIGLI DOPO CHE HA INCONTRATO CHIARA A INIZIO GIUGNO A FORTE DEI MARMI E ORA VORREBBE INVESTIRE NELLE AZIENDE DELL'INFLUENCER - L'AVVOCATO DELLA FERRAGNI PARLA DEL PRESUNTO ACCORDO DI SEPARAZIONE TRA LEI E FEDEZ: "TUTTE ILLAZIONI"

1.CHIARA FERRAGNI E LA STORIA SEGRETA CON SILVIO CAMPARA: “LEI VORREBBE UFFICIALIZZARLA, È INNAMORATA”

Estratto dell’articolo di Gaia Martino per www.fanpage.it

chiara ferragni silvio campara

Chiara Ferragni mentre discute sull'accordo per la separazione con Fedez, si starebbe legando sempre di più al nuovo compagno, Silvio Campara. Non si sarebbe trattato di un semplice flirt estivo e la conferma sulla loro relazione arriverebbe dal settimanale Oggi – nel nuovo numero – che racconta la volontà dell'imprenditrice digitale di rendere pubblica la sua nuova storia d'amore. A frenarla, però, alcuni punti legati alla vita sentimentale e lavorativa dell'imprenditore.

Chiara Ferragni sarebbe innamorata "come un'adolescente alla prima cotta" racconta il settimanale Oggi. La storia con Silvio Campara si starebbe facendo seria, ma ancora non potrebbero renderla pubblica. [...]

"Ci sono accordi legali da prendere con la sua ex", si legge, ma non solo: vista la sentenza in arrivo riguardo l'accusa di "pratica commerciale scorretta" per il caso Pandoro, "Il rischio di "macchiare" la sua immagine, è da scongiurare". Silvio Campara è stato legato a lungo a Giulia Luchi, ex concorrente di Miss Italia e madre dei suoi figli di 5 e 2 anni. Sarebbe stata lei a scoprire la relazione segreta tra il compagno e la Ferragni.

CHIARA FERRAGNI - SILVIO CAMPARA - FOTO DI CHI

Silvio Campara sarebbe interessato sul serio a Chiara Ferragni ed anche al suo lavoro. Si legge che oltre ad averle affidato il suo avvocato, avrebbe intenzione di investire sulle sue aziende per aiutarla. [...]

2.CHIARA FERRAGNI E FEDEZ, INTERVIENE L’AVVOCATO DI LEI: “NESSUN ACCORDO SU SEPARAZIONE E FIGLI, TUTTE ILLAZIONI”

Estratto dell’articolo di Daniela Seclì per www.fanpage.it

L'avvocato di Chiara Ferragni, Daniela Missaglia, ha smentito le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi che parlavano di una separazione consensuale e pacifica tra l'imprenditrice e Fedez. Secondo Ansa, l'affidamento dei figli sarebbe spettato a entrambi gli ex coniugi "con frequentazione pressoché paritetica con ciascuno di loro". Anche questa ipotesi è stata smentita. La nota di Daniela Missaglia.

chiara ferragni silvio campara giulia lucchi

Con una nota indirizzata ad Ansa, l'avvocato Daniela Missaglia ha smentito il contenuto dell'articolo in cui si parlava di una separazione pacifica tra Chiara Ferragni e Fedez:

In qualità di avvocato della Signora Chiara Ferragni e con riferimento alle notizie pubblicate in data 5 ottobre 2024 dal Vostro sito nell’articolo intitolato ‘L’addio pacifico dei Ferragnez, presto l’istanza di separazione', sono a smentire il contenuto del medesimo, frutto di inverificate illazioni relative a trattative riservate tutt’ora in essere fra le parti, coperte da segreto e non divulgabili.

CHIARA FERRAGNI MOSTRA LA FOTO DI SILVIO CAMPARA - FOTO DI CHI

Daniela Missaglia ha precisato che Chiara Ferragni e Fedez non hanno ancora raggiunto un accordo sulle modalità della loro separazione e sulla gestione dei figli: "Ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento ‘pressoché paritetico' della prole. Fermo l’impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiuta intesa”. [...]

ARTICOLI CORRELATI

CHIARA FERRAGNI FEDEZ fedez con la figlia vittoria che mangia 5 chiara ferragni e fedez 11 la villa di fedez e chiara ferragni a porto cervo 4 leone lucia fedez e chiara ferragni 8 fedez chiara ferragni fedez alla parigi fashion week 1 FERRAGNEZ chiappe della ferragni

DAGO SCOOP SULLA AFFETTUOSA AMICIZIA TRA CHIARA FERRAGNI E SILVIO CAMPARA