Non mi piacciono i commenti che leggo contro Augias, li trovo molto bulli. A quasi 90 anni puoi anche non riconoscere un phishing. Qui la responsabilità è di chi non ha letto il pezzo prima di pubblicarlo. D’altronde con le redazioni prosciugate questo è il risultato. Tristezza. https://t.co/wBI2FvWy9S — Costanza R.d'O. (@CostanzaRdO) January 30, 2021

E pensare che #Augias è uno la spiega al mondo. — Martino Loiacono (@martinoloiacono) January 30, 2021

Corrado Augias contro la mail Enel ma è una truffa. E i social si scatenano

La gaffe clamorosa di Corrado Augias finisce sui social e lo scrittore giornalista diventa il protagonista indiscusso della giornata sul web. Augias su Repubblica risponde a una lettrice italo-svizzera raccontando una vicenda personale che sembra simile alla storia della signora sull'inefficienza - a tratti paradossale - della burocrazia italiana. Peccato però che la mail dell'Enel che il giornalista rende pubblica nella sua rubrica sia in realtà una frode informatica. E il web si scatena: "Che figuraccia".

“Con la bella pubblicità che fa, così moderna, dinamica, apparentemente amichevole, l’Enel non ha una persona in grado di scrivere un messaggio in un italiano comprensibile? Né un tecnico capace di organizzare una finestra di dialogo?” denuncia Augias schiaffando sul quotidiano la lettera ricevuta via mail dalla fantomatica società elettrica con all'interno la richiesta di rimborso di 90 euro circa.

Ma quella e-mail altro non è che phishing, il tentativo di rubare, grazie a un link esterno, i dati personali dell'utente e password. Il giornalista pubblica integralmente il testo e la gaffe che scatena i social è servita: “Epica! Peraltro temo per lui che gli abbiano trasmesso qualche bel virus” commentano. E ancora: "Cronaca di un phishing evitato per un soffio. Qualcuno chiami Corrado Augias e glielo dica però".

Quella postilla tutta italiana e altre inefficienze

Risposta di Corrado Augias alla lettera di una lettrice de “la Repubblica”

Poiché ognuno ha le sue pene facciamo come al bar. La signora Verzár mi ha raccontato la sua disavventura, io racconto la mia. Giovedì mi arriva per mail un avviso dell' Enel - sottolineo Enel non l' amministrazione di un piccolo borgo sperduto - che trascrivo verbatim : "ENEL - si tratta di un ultimo sollecito si dispone di un rimborso incompiuto il rimborso di 92,72 ancora valido fino al 28/01/2021". Notare che la data di scadenza coincide con quella del sollecito. Vado verso l' incredibile, il messaggio prosegue così: "Questa mail vi informa che l' importo non rimane disponibilité ( sic) . Fare clic sul seguente link: Accedi a MyEnel".

Oramai sgomento faccio clic, si apre una finestra dalla quale trascrivo ancora una volta alla lettera. Prima casella: "Unsolicited e-mail or cell phone numer" (?) seconda casella: "Password". Non ho quella password ma per fortuna una piccola scritta sottostante mi rassicura col benevolo imperativo "Recover Password" - accanto un' altra scritta avverte "Recovers Username" (notare la "s" finale che trasforma l' imperativo nella 3° persona di un presente indicativo). Comunque, clicco sulla dicitura "Recover password", non succede nulla, sembra di legno. Non mi scoraggio, un' ulteriore scritta aggiunge: "If hai problemi di accesso clicca qui". If hai? Ripeto: if hai?

Non succede nulla nemmeno lì. Pazienza, ho perso 92,72 euro, in compenso ho vissuto un' esperienza di forte intensità. È l' Enel che non capisco. Con la bella pubblicità che fa, così moderna, dinamica, apparentemente amichevole, non ha una persona in grado di scrivere un messaggio in un italiano comprensibile? Né un tecnico capace di organizzare una finestra di dialogo? Visto che ci sono ne aggiungo un' altra. Da circa un mese i lampioni stradali della mia zona (Roma Flaminio) rimangono sempre accesi.

Non so se appartengano all' Enel o all' Acea, so che l' inefficienza - là linguistica, qui tecnica - è la stessa. Operatori che non operano, capi reparto con non sorvegliano, dirigenti che non dirigono. Che cosa dicono questi segnali?

