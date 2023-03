CHICCHE DI GOSSIP – MANILA NAZZARO HA MESSO UNA PIETRA SOPRA ALLA RELAZIONE CON L’EX CALCIATORE LORENZO AMORUSO. LUI CONTINUA A INSISTERE, MA LEI NON GLI PERDONEREBBE LA TROPPA VOGLIA DI APPARIRE, DIMENTICANDOSI LA COPPIA – "L'IMMORTALE" TORNA SUL SET: MARCO D’AMORE STA LAVORANDO A NAPOLI AL SUO NUOVO FILM “CARACAS” CON TONI SERVILLO E…

Da "Chi"

D’Amore torna sul set

Marco D’Amore, l’attore che ha interpretato Ciro l’Immortale nella serie culto “Gomorra”, si è rimesso al lavoro. Il suo nuovo film si intitola “Caracas”, è tratto dal romanzo “Napoli Ferrovia” di Ermanno Rea e lo vede impegnato anche come regista, oltre che come attore. Nel cast accanto a lui ci sono Toni Servillo e Lina Camélia Lumbroso. Le riprese sono in corso a Napoli.

Manila mette un freno

Manila Nazzaro non ha intenzione di lasciare spiragli al suo ex Lorenzo Amoruso, nonostante le insistenze di lui. Alla base dell’addio la troppa voglia di apparire di lui, dimenticandosi dell’amore di coppia. E per questo l’ex gieffina ha detto stop. La coppia è stata legata per ben cinque anni.

Politically (s)correct

LA CORSA DI RENZI

Se c’è una cosa che Matteo Renzi e Carlo Calenda, leader del Terzo Polo, non hanno in comune è l’amore per l’attività fisica. Calenda si vanta di non essere sportivo, mentre Renzi, quando è a Roma, corre sul lungotevere altezza Ponte Cavour.

DONNE AL COMANDO

Tutte donne meno uno, o quasi. Tra le protagoniste all’incontro del Tempo sulle donne al vertice, da Beatrice Venezi a Nunzia De Girolamo, da Benedetta Fiorini alla ministra Alessandra Locatelli ed Elena Bonetti, oltre al ministro dello Sport Andrea Abodi, a parlare sul palco di donne che comandano c’era Andrea Giambruno, vero esperto del tema, essendo il compagno di Giorgia Meloni.

IL CAPPUCCINO DELLA VITTORIA

Roberta Angelilli, ex vicepresidente dell’Europarlamento, ha brindato al suo nuovo incarico di vicepresidente della Regione Lazio con delega allo Sviluppo, all’Artigianato e all’Industria bevendo... un cappuccino nel bar sotto alla sede del suo partito, FdI, in via della Scrofa a Roma.

