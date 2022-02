10 feb 2022 16:46

LA CHIESA E' UN VIETNAM: E' SEMPRE IN GUERRA - I VESCOVI TEDESCHI HANNO ACCOLTO CON GELO LA LETTERA IN CUI BENEDETTO XVI FA MEA CULPA (IN MODO MOLTO BLANDO) PER GLI ABUSI DEI PRETI IN GERMANIA - PAPA FRANCESCO E' STATO AVVERTITO DELLO SCRITTO E LO HA LETTO IN ANTEPRIMA - EPPURE MONSIGNOR OVERBECK L'HA STRONCATO: "TEMO CHE LA DICHIARAZIONE POSSA AIUTARE POCO LE PERSONE COLPITE" - L'ARCIVESCOVO GEORG GÄNSWEIN, SEGRETARIO PERSONALE DI RATZINGER: "C'E' UNA CORRENTE CHE VUOLE DISTRUGGERNE LA PERSONA E L'OPERATO" (A CHI SI RIFERISCE?)