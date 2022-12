CHIESA IN BOLLETTA! – IL CARO ENERGIA COLPISCE ANCHE LE PARROCCHIE: NEL CENTRO DI FORLÌ HANNO DOVUTO CHIUDERE SEI CHIESE. FINO AL 12 MARZO LE MESSE DOMENICALI SI TERRANNO SOLTANTO IN CATTEDRALE: “GLI AUMENTI PORTEREBBERO A DOVER PAGARE CIFRE PIÙ ALTE DEL 100-150% E NON CE LO POSSIAMO PERMETTERE”

Nel centro di Forlì chiudono sei chiese. Colpa del caro bolletta. Dal 7 gennaio al 12 marzo le messe domenicali si svolgeranno infatti solo in cattedrale. Le altre sei parrocchie saranno chiuse per risparmiare sulla bolletta di gas ed elettricità. Don Nino Nicotra al Resto del Carlino ha spiegato: “Gli aumenti porterebbero a dover pagare cifre più alte del 100-150% rispetto all’anno scorso. Non ce lo possiamo permettere”.

La domenica messa in cattedrale: servizio navetta dalle altre chiese

La domenica verrà svolta la messa solo in cattedrale. Dalle altre chiese, per i fedeli che hanno problemi di mobilitàe non possono percorrere tragitti lunghi è previsto un servizio navetta. A decidere la chiusura è stata l’Unità pastorale del centro storico di Forlì. La politica segue quella del contenimento energetico già applicata in altre diocesi dell’Emilia Romagna. Sono infatti diversi i casi in cui si è deciso di concentrare le messe domenicali in una sola chiesa.

“Impianti di riscaldamento spenti”

“È per questo motivo che fino ad ora non abbiamo acceso quasi per nulla gli impianti di riscaldamento delle nostre chiese. Tuttavia, adesso che stanno per arrivare i mesi più freddi, dopo un approfondito confronto in seno al Consiglio di Unità Pastorale che riunisce i rappresentanti delle nostre parrocchie e delle associazioni, si è convenuto che non è opportuno andare avanti così”.