1 giu 2021 19:34

LA CHIESA NON RICORDA I BEATI CHE HA IN CASA? - FILIPPO DI GIACOMO: "IL GIUDICE ROSARIO LIVATINO, UCCISO DALLA MAFIA NEL 1990, È DIVENTATO BEATO. MANCANO ALL'APPELLO DON PEPPE DIANA, UCCISO A 38 ANNI IL 19 MARZO 1994, A CASAL DI PRINCIPE, MENTRE SI ACCINGEVA A CELEBRARE LA MESSA, E DON CESARE BOSCHIN, PARROCO DI BORGO MONTELLO IN PROVINCIA DI LATINA, MISTERIOSAMENTE ASSASSINATO IL 29 MARZO 1995 PERCHÉ SI OPPONEVA ALLE INFILTRAZIONI DELLA CAMORRA NEL LAZIO…"