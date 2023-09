CHIESA NOSTRA – UN GRUPPO DI SUORE SI È PRESENTATO ALL’OBITORIO DELL’OSPEDALE DELL’AQUILA PER PREGARE DAVANTI ALLA SALMA DI MATTEO MESSINA DENARO – LE TRE MONACHE BENEDETTINE HANNO DETTO DI VOLER PREGARE PER IL BOSS, “PERCHÉ È PUR SEMPRE UN FIGLIO DI DIO”, MA SONO STATE MANDATE VIA DALLA POLIZIA – INTANTO, A NAPOLI, UN PARROCO HA PROPOSTO UNA MESSA IN SUFFRAGIO DEL MAFIOSO, MORTO LUNEDÌ, PER POI RIPENSARCI “PER PRUDENZA PASTORALE”

1. SUORE IN OBITORIO PER PREGARE DAVANTI ALLA SALMA DI MESSINA DENARO, POLIZIA LE MANDA VIA

Estratto da www.blitzquotidiano.it

LE SUORE CHE VOLEVANO PREGARE PER MATTEO MESSINA DENARO

Raggiungono l’obitorio dell’ospedale dell’Aquila per pregare davanti alla salma di Matteo Messina Denaro, ma la polizia non le fa entrare. Protagonista della vicenda, avvenuta ieri mattina, sono tre suore benedettine, monache di clausura del monastero dei Santi Cosma e Damiano di Tagliacozzo (L’Aquila).

[…] Madre Donatella, suor Emanuela e suor Teresa Benedetta sono arrivate intorno alle 11 all’ospedale San Salvatore dell’Aquila per una visita oculistica a cui doveva sottoporsi la più anziana, superiora del convento. Dopo la visita[…] hanno raggiunto l’obitorio: “Sapevamo che c’era la salma di Matteo Messina Denaro e volevamo pregare per lui, malgrado tutto. La polizia però non ci ha fatto entrare”, raccontano[…]

DON TOMMASO IZZO

“Sappiamo benissimo chi è stato e i reati che ha commesso, ma è pur sempre un figlio di Dio. Gli è stato negato il funerale religioso, va bene. Ma ricordatevi che ogni anima ha diritto ad essere salvata”, hanno concluso parlando con il quotidiano digitale.

2. IL PARROCO CHE ORGANIZZA UNA MESSA PER IL BOSS MESSINA DENARO E POI CI RIPENSA

Estratto da www.blitzquotidiano.it

Un parroco [Don Tommaso Izzo] decide di celebrare una messa in suffragio del boss Matteo Messina Denaro, ma poi ci ripensa e l’annulla per “prudenza pastorale”. È quanto accaduto a Casalnuovo di Napoli, dove il parroco […] ha pubblicizzato sul profilo Facebook della parrocchia, la celebrazione della Santa Messa in suffragio dello scomparso boss. Suscitando, come era prevedibile, indignazione tra i fedeli che si sono rivolti al deputato Francesco Emilio Borrelli per segnalare l’insolita decisione.

LA MESSA IN SUFFRAGIO PER MATTEO MESSINA DENARO

[…] Dopo appena un’ora dalla pubblicazione del post di annuncio della messa, il parroco […] ha annullato, sulla stessa pagina, la celebrazione “per prudenza pastorale”. […]

“E’ stato un fedele a chiedermi di celebrare una messa in suffragio di Matteo Messina Denaro, gliel’avevo segnata, ma l’abbiamo annullata per prudenza pastorale”. Lo ha detto all’ANSA il parroco che stamattina sulla pagina Fb della Parrocchia, aveva annunciato una messa in suffragio del defunto boss di Cosa Nostra. “Non sono stato io a pubblicizzare la messa su Fb – ha aggiunto il parroco – ma un collaboratore. Però la messa è stata annullata”.

matteo messina denaro con montone

Alla domanda se non gli sia sembrato singolare che un fedele chiedesse una messa in ricordo di un boss, il parroco ha sottolineato che “chiunque può chiedere di pregare per qualche defunto“. “Se mi chiedono una messa – ha concluso – io la segno e la celebro. Ma questa, ripeto, è stata annullata per prudenza pastorale”.

la bara di matteo messina denaro al cimitero di castelvetrano cappella di famiglia di matteo messIna denaro al cimitero di castelvetrano cimitero di castelvetrano presidiato dalla polizia cimitero di castelvetrano presidiato dalla polizia