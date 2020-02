CHIU PILU PI TUTTI – UNA BALLERINA 19ENNE DEL NEVADA SFIDA IL PROTOTIPO DI BELLEZZA FEMMINILE E RIVELA DI NON RADERSI DA TRE ANNI: DA QUANDO SI È TRASFERITA ALLE HAWAII SFOGGIA PELI SULLE BRACCIA, SULLE GAMBE E NELLA ZONA BIKINI E HA APERTO ANCHE UN PROFILO INSTAGRAM DOVE METTE IN MOSTRA LA SUA PELURIA – “ALL’INIZIO LE PERSONE MI DICEVANO CHE ERO DISGUSTOSA, MA ADESSO IO MI SENTO….”

DAGONEWS

macey duff 10

Ha mollato il rasoio e da anni convive con i peli in bella vista. Macey Duff, 19 anni, del Nevada ha fatto della sua scelta di vita un vessillo: «Sono così e da quando ho smesso di radermi mi sento più forte».

La ballerina ha iniziato a depilarsi all’età di 10 anni e per sei anni non provava nemmeno a mettere un piede fuori di casa se aveva un pelo furi posto. Fino a quando non si è trasferita alle Hawaii. Lì per la prima volta ha visto una donna che sfoggiava gambe e zona bikini pelose e ha iniziato a domandarsi perché lei fosse costretta a sottoporsi alla schiavitù della rasatura.

macey duff 7

Di lì a poco ha conosciuto una ragazza sui social che aveva abbracciato la filosofia del “pelo libero”. All’inizio l’ha presa come una sfida: aveva paura della reazione delle persone e provava disagio per i peli sulle gambe e sotto alle ascelle. Ma poco dopo, nonostante gli insulti di coloro che le dicevano che era disgustosa, Macey ha capito che la sua scelta era quella più appropriata per lei.

macey duff 12

Oggi ha un profilo Instagram, @maceytheearthling sul quale condivide le sue foto pelose e rivela di non avere rimpianti: «Ho sviluppato una connessione personale con il mio corpo. Ho imparato ad accettarmi per quella che sono. Voglio dimostrare che si può essere belle anche con i peli e voglio sfidare gli stereotipi di bellezza che ci vengono imposti dalla società».

macey duff 6 macey duff 1 macey duff 11 macey duff 3 macey duff 2 macey duff 4 macey duff 5 macey duff 9 macey duff 8