Noemi Penna per lastampa.it

Un cratere infuocato che arde nel deserto del Karakum, in Turkmenistan. La Porta dell’Inferno esiste da quasi mezzo secolo ma è negli ultimi dieci anni che ha ottenuto la sua massima popolarità, diventando l'attrazione turistica più visitata della nazione dell'Asia centrale. Ma non sarà così ancora per molto, e il Covid questa volta non c'entra.

Secondo quanto riferito dal quotidiano statale Neytralny Turkmenistan, il presidente Gurbanguly Berdymukhamedov ha infatti ordinato la chiusura al pubblico del cratere di Darvaza e chiesto al suo gabinetto di trovare una soluzione per spegnere definitivamente l'incendio perpetuo che alimenta la suggestiva Porta dell'Inferno.

