CHIUDI UNA PORTA E SI APRE UN BURRONE - IL PRINCIPE ANDREA È STATO SBUGIARDATO DAL PROCURATORE DI MANHATTAN, GEOFFREY BERMAN, CHE HA RACCONTATO COME IL DUCA ABBIA CHIUSO LA PORTA ALLA GIUSTIZIA, COSTRINGENDOLO A VALUTARE ALTRE OPZIONI, UNA DELLE QUALI POTREBBE ESSERE QUELLA DI RICHIEDERE UN INTERROGATORIO FORMALE - SAREBBE UN PRIMO PASSO VERSO UN’INCRIMINAZIONE PER FALSA TESTIMONIANZA O PER…

Enrico Franceschini per "www.repubblica.it"

IL PRINCIPE ANDREA CON JEFFREY EPSTEIN

Il principe Andrea non intende collaborare volontariamente alle indagini sulla pedofilia di Jeffrey Epstein, il miliardario americano morto suicida in carcere a New York lo scorso anno.

Lo ha rivelato il procuratore americano che conduce l’inchiesta giudiziaria sul caso, di fatto smentendo quanto pubblicamente affermato in un’intervista televisiva dal terzogenito della regina Elisabetta.

Il principe “ha completamente chiuso la porta” all’idea di collaborare con la giustizia Usa e per questa ragione la procura newyorchese sta “valutando altre opzioni”, una delle quali potrebbe essere quella di richiedere un interrogatorio formale di Andrea, primo possibile passo verso azioni più gravi nei suoi confronti come un’incriminazione per falsa testimonianza o per essere a sua volta implicato nella vicenda.

IL PRINCIPE ANDREA A CASA DI JEFFREY EPSTEIN

Parlando con i giornalisti lunedì, Geoffrey Berman, procuratore del distretto di Manhattan, ha dichiarato: “Contrariamente all’offerta pubblica di cooperare con la nostra investigazione sui complici di Epstein, il principe Andrea ha completamente chiuso la porta a una cooperazione volontaria e il nostro ufficio sta considerando altre opzioni”.

il principe andrea e ghislaine maxwell

Andrea è stato accusato di avere avuto rapporti sessuali con una minorenne, Virginia Giuffre, una delle “schiave del sesso” di Epstein. Il principe era diventato intimo amico del miliardario, al punto di essere suo ospite a New York e di invitarlo a banchetti a Buckingham Palace. Andrea ha sempre smentito le accuse nei suoi confronti. Ma intervistato lo scorso anno dalla Bbc si è detto “disponibile ad aiutare qualsiasi inchiesta giudiziaria se mi verrà richiesto”.

ghislaine maxwell, andrea e virginia

Secondo indiscrezioni della stampa inglese, il principe avrebbe già assoldato una squadra di esperti legali per difendersi in un potenziale procedimento, tra cui Clare Montgomery, avvocatessa di Matrix Chambers, uno dei più importanti studi di Londra, la quale in passato difese fra gli altri il dittatore cileno Augusto Pinochet.

IL PRINCIPE ANDREA A CASA DI JEFFREY EPSTEIN i registri di volo che incastrerebbero il principe andrea 2 i registri di volo che incastrerebbero il principe andrea 1 andrea e ghislaine maxwell al party jeffrey epstein ghislaine maxwell tra andrea e heidi klum jeffrey epstein il principe andrea virginia roberts 1 i registri di volo che incastrerebbero il principe andrea 3