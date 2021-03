CHIUSA LA PORTA, SI BRUCIA IL PORTONE - INCENDIATO L’INGRESSO DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ A ROMA: È EVIDENTE CHE ALLA BASE DEL GESTO CI SIA L’ESASPERAZIONE PER L’ENNESIMO, INEVITABILE LOCKDOWN. MA LA DOMANDA È: CHI C’È DIETRO? UN SINGOLO INCAZZATO OPPURE UNA RETE ORGANIZZATA? QUALCHE GIORNO FA ERA STATO MINACCIATO DI MORTE AGOSTINO MIOZZO, CHE SI È DIMESSO DAL CTS

Camilla Mozzetti per "il Messaggero"

Potrebbe essere stata un' azione studiata a tavolino oppure un gesto di protesta messo in atto da alcuni esasperati contro le chiusure che scatteranno oggi in quasi tutta Italia, Lazio e Roma comprese.

Di certo la tempistica insospettisce i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma che si occupano del caso: a distanza di pochi giorni dalle minacce di morte rivolte al coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, ieri sera qualcuno ha provato a incendiare il portone di ingresso dell' Istituto superiore di Sanità.

LA DINAMICA

Tutto è accaduto intorno alle 20 e solo l' intervento di una pattuglia dei carabinieri, impegnata nel controllo del territorio, ha evitato il peggio. I militari vedendo le fiamme che avevano iniziato ad avvolgere le grandi porte dell' Iss in viale Regina Elena si sono fermati all' istante e grazie a un estintore a bordo sono riusciti in pochi minuti a spegnere l' incendio.

Sul posto sono arrivati i militari del Nucleo investigato di via In Selci. Durante i rilievi, non sono state trovate taniche di liquido infiammabile né biglietti di rivendicazione. All' arrivo dei militari l' Istituto era chiuso e i carabinieri non hanno potuto contare sull' aiuto di testimoni oculari poiché l' Istituto è circondato dai dipartimenti e dagli uffici dell' università Sapienza. Sono state comunque acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona nella speranza che possano essere utili alle indagini.

LE INDAGINI

Indagini che, considerato l' obiettivo colpito e il precedente che ha riguardato il coordinatore del Cts Miozzo, già da ieri vanno avanti a 360 gradi perché nessuna ipotesi al momento è esclusa. Il gesto contro il portone dell' Iss potrebbe essere stato messo a segno da una o più persone esasperate dalle nuove chiusure, varate per la recrudescenza della pandemia. Analogamente gli autori potrebbero essere altri, organizzati e, chissà, forse legati a quanto accaduto pochi giorni fa al coordinatore del Cts.

Di certo, oltre alle immagini di videosorveglianza saranno passati al setaccio social network e siti internet per ricercare un' eventuale rivendicazione. Il presidente dell' Iss, Silvio Brusaferro, e il dg Andrea Piccioli: «Lavoriamo per dare il massimo sostegno alla gestione dell' emergenza nell' unico interesse di tutelare la salute. Continueremo a servire il nostro Paese per superare insieme questa pandemia».

I vertici dell' Istituto inoltre hanno raccomandato ai dipendenti di alzare il livello di attenzione mentre il ministro della Salute Roberto Speranza: «Sono inaccettabili gli atti intimidatori contro l' Istituto Superiore di Sanità. A Silvio Brusaferro e a tutte le donne e gli uomini dell' Iss - afferma Speranza - va il mio pieno sostegno e la gratitudine per il lavoro straordinario fatto ogni giorno al servizio del Paese».

«Il nemico - conclude il ministro - è il virus. Non chi si impegna per combatterlo». Un «vile e inaccettabile atto intimidatorio» per i ministri della Pubblica amministrazione e per il Sud, Renato Brunetta e Mara Carfagna. Condanna anche dal ministro del Lavoro Andrea Orlando: «gesto vergognoso e intollerabile».

