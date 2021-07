CI AVETE ROTTO IL PASS! – MANIFESTAZIONI IN TUTTA ITALIA CONTRO IL CERTIFICATO VERDE PER ENTRARE IN BAR E RISTORANTI: A ROMA LE FORZE DELL’ORDINE SONO DOVUTE INTERVENIRE PER DISPERDERE I MANIFESTANTI. CORI CONTRO BURIONI, IMPROBABILI PARAGONI CON IL NAZISMO E GRIDA “GIÙ LE MANI DAI BAMBINI” - VIDEO

Green Pass: a Roma disordini alla manifestazione ++

manifestazione contro il green pass a milano 4

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Disordini durante la manifestazione contro il green pass a Roma. Le forze dell'ordine sono intervenute disperdendo i manifestanti anche con l'utilizzo dei mezzi blindati. (ANSA).

Green pass: manifestazione Roma, anche cori contro Burioni

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "La piazza si sta riempendo. Alla faccia dei falsi giudici, dei falsi avvocati. Questa è la risposta. Nessuno deve scaricarsi il Green pass. Lottiamo per i nostri connazionali e chiunque perderà il posto di lavoro per il green pass, saremo qui" ha detto al megafono in piazza del Popolo Giuliano Castellino, durante la protesta contro il green pass. Dalla piazza si è sollevato il coro "Resistenza". Slogan anche contro il virologo Roberto Burioni.

manifestazione contro il green pass a roma16

Green pass: a Milano corteo protesta ha raggiunto tribunale

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Il corteo, non autorizzato, dei no green pass a Milano continua a sfilare per le strade della città e ha raggiunto il tribunale, monitorato dalle forze dell'ordine.

manifestazione contro il green pass a roma12

I manifestanti dopo aver lasciato piazza della Scala hanno sfilato per le strade del centro e si sono poi spostati in piazza Duomo dove hanno continuato ad urlare slogan contro il governo, oltre che "giù le mani dai bambini!". Ad un certo punto hanno anche intonato l'Inno di Mameli. In corteo c'è anche un cartello con un fotomontaggio che ritrae il ministro della Salute, Roberto Speranza, vestito con una divisa da nazista e la scritta: "obbedisci, fai il vaccino!". Davanti al tribunale i manifestanti hanno scandito lo slogan "Costituzione". (ANSA).

manifestazione contro il green pass a roma14

Green pass: a Firenze applausi alle forze dell'ordine

(ANSA) - FIRENZE, 24 LUG - La manifestazione non autorizzata contro il green pass in piazza della Signoria a Firenze si è trasformata in un corteo spontaneo che sta attraversando via Calzaiuoli verso piazza del Duomo. Un cordone di polizia era schierato a fermare i manifestanti, alcune centinaia, che però poi sono stati lasciati passare. A quel punto é partito un applauso verso le forze dell'ordine. I manifestanti stanno sfilando al grido: "Libertà, no green pass e giù le mani dai bambini". (ANSA).

manifestazione contro il green pass a roma15

Green Pass: un migliaio in piazza a Bologna per dire no

(ANSA) - BOLOGNA, 24 LUG - Un migliaio di persone ha partecipato, questo pomeriggio a Bologna, alla manifestazione, rilanciata sui social, per dire no al Green pass. Tra Piazza del Nettuno e l'area antistante a Palazzo d'Accursio, in Piazza Maggiore, con cartelli striscioni, con scritto 'No apartheid' o 'Libertà di scelta', uomini e donne, la maggior parte senza mascherina, hanno protestato contro i vaccini e contro le disposizioni per contenere i contagi da coronavirus. Tra il pubblico sventolava qualche bandiera tricolore, pronunciati slogan come 'Libertà, Libertà'. (ANSA).

manifestazione contro il green pass a roma11

"Green pass come Ahnenpass del 1933", un migliaio a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 24 LUG - Lo striscione più grande cita il passaporto ariano del 1933, l'Ahnenpass. Paragonandolo al Green pass che entrerà in vigore in Italia ad agosto. È uno dei messaggi lanciati in piazza Garibaldi a Cagliari per protestare contro il "lasciapassare" Covid per ristoranti e locali al chiuso. Anche in Sardegna, come nel resto d'Italia, grande mobilitazione: nello slargo al centro di Cagliari c'erano circa duemila persone. Mentre nei prossimi giorni saranno a Cagliari, Oristano e Sassari i banchetti per firmare la petizione per fermare il Green pass.

manifestazione contro il green pass a roma10

Dal palco molti interventi al microfono: "Non possono discriminare - questo il messaggio - che non si vuole fare il vaccino". Alcune decine di persone si sono staccate dalla piazza e hanno percorso via Garibaldi gridando" No Green pass-No Green pass". Urlati anche slogan in lingua sarda: "Is pipius non si tocant", "i bambini non si toccano". Il corteo si è poi fermato in piazza Costituzione, davanti al Bastione. "Perché c'erano tante persone per la festa degli Europei?- ha detto al microfono una manifestante- forse quel giorno il Covid non c'era?"

Green pass: aggredito tavolo Forza Italia a Pescara

manifestazione contro il green pass a milano 8

(ANSA) - PESCARA, 24 LUG - Alta tensione con i no vax a Pescara: i manifestanti contro il green pass hanno aggredito "non solo verbalmente" il gazebo e il tavolo di Forza Italia presente in Corso Umberto dove i dirigenti del partito stavano raccogliendo le firme per il referendum sulla Giustizia.

Come racconta all'ANSA il senatore Nazario Pagano "la libertà di pensiero e di manifestazione è consentita, ma nei limiti del rispetto delle libertà degli altri. Gli atti di violenza che abbiamo subito sono stati prontamente fermati dalle forze di polizia, ma non mi era mai capitata una cosa simile". Al tavolo della raccolta firme erano presenti anche il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri e il sindaco di Pescara Carlo Masci e l 'onorevole Antonio Martino. (ANSA).

manifestazione contro il green pass a milano 1

Green Pass: a Torino manifestanti in corteo

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Si sono mossi in corteo oggi a Torino dopo essersi ritrovati in piazza Castello i partecipanti alla manifestazione contro il Green pass. Ad aprire la sfilata, in via Po, è uno striscione con su scritto "uniti per la libertà di scelta contro ogni discriminazione". Tra i partecipanti ci sono anche alcuni attivisti dei centri sociali torinesi. In via Po gli autobus si sono bloccati e i manifestanti invitano i passeggeri a scendere e a unirsi alla marcia. "Ma per svegliarvi avete bisogno di avere una stella gialla sul petto?". "Norimberga Norimberga", in segno di richiamo al processo ai nazisti dopo la fine della Seconda guerra mondiale, è lo slogan più urlato.

Green pass: fonti Questura, circa 3mila in piazza a Roma

manifestazione contro il green pass a milano 7

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Sono circa tremila, secondo una stima della questura, i partecipanti alla manifestazione contro il green pass in corso a piazza del Popolo. Secondo quanto si apprende per la protesta, lanciata con un tam tam sui social, non è stato presentato preavviso. (ANSA).

