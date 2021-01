LA MAIONESE IMPAZZITA DEI NEOCONTIANI - VI RICORDATE COSA DICEVA DIBBA? “BERLUSCONI È IL MALE ASSOLUTO”. COME AVRA’ PRESO IL "CHE GUEVARA DI ROMA NORD" L’INGRESSO IN MAGGIORANZA DELL'EX BADANTE DEL CAV MARIA ROSARIA ROSSI? MA IN FONDO, DIBBA È COERENTE: “FINIREMO COME L'UDEUR!”, PROFETIZZÒ A SUO TEMPO - CERNO-BYL, IL NUOVO TARZAN CHE VOLA DA RENZI AL PD PER ''SALVARE LA SINISTRA'' (NON LO DICEVA QUANDO ERA DI AN)