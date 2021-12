CI HANNO ROTTO IL PASS! - C’È UNA CLAMOROSA FALLA NEL SISTEMA DI VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE: I VACCINATI CHE SI CONTAGIANO CONTINUANO AD AVERE IL PASS VALIDO. PER RISOLVERE IL GUAIO SERVE IL VIA LIBERA DEL GARANTE DELLA PRIVACY: IL PROBLEMA SÉ LO SCAMBIO DI DATI TRA LE AZIENDE SANITARIE REGIONALI E IL MINISTERO DELLA SALUTE, CHE DEVE AGGIORNARE OGNI GIORNO LA “BLACK LIST” DEI POSITIVI, COLLEGATA ALLA APP VERIFICAC19 - VIDEO: IL SERVIZIO DI STAFFELLI A "STRISCIA LA NOTIZIA"

Niccolò Carratelli per "La Stampa"

Positivi al Covid, ma con Green Pass valido. Contagiosi, ma potenzialmente accolti senza problemi all'interno di un ristorante o di un teatro. Succede sempre più spesso, anche perché ormai, tra i nuovi casi Covid, non mancano i vaccinati di lungo corso con una protezione ridotta.

Ora il ministero della Salute fa sapere di essere «pronto ad attivare il sistema di revoca temporanea della certificazione», ma si attende nei prossimi giorni il via libera del Garante della privacy. Revoca, viene ricordato, che al momento non è prevista dalle norme europee e non è in vigore in nessun Paese, mentre un positivo al virus, se viola la quarantena, commette un reato.

Il fatto è che questo «buco» nel sistema di verifica della certificazione è noto da diverse settimane. Già un mese fa, durante un question time alla Camera, Roberto Speranza aveva spiegato che «il Dpcm 17 giugno 2021 ha previsto la possibilità della revoca delle certificazioni verdi, precedentemente rilasciate, per il periodo della malattia».

E aveva aggiunto che «chi è stato identificato come caso positivo a Sars-Cov-2 è sempre soggetto all'obbligo dell'isolamento fiduciario e deve essere esclusa la possibilità di utilizzo del Green Pass se il titolare è causa di possibile contagio». Il ministro della Salute aveva anche precisato che si stava approfondendo con le Regioni «la possibilità di prevedere una doppia opzione di revoca, con segnalazione del medico ovvero attraverso il flusso dei tamponi molecolari positivi».

Tutto rimasto sulla carta. Il problema sembra essere proprio lo scambio di dati tra le aziende sanitarie regionali e il ministero della Salute, che dovrebbe aggiornare quotidianamente la «black list» dei nuovi contagiati collegata alla app VerificaC19, usata ovunque per i controlli. Se questo non avviene, o qualche nome sfugge, i pass continuano a risultare validi.

