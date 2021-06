13 giu 2021 09:00

CI MANCANO SOLO I FINTI MEDICI! - IN PAKISTAN UNA EX GUARDIA GIURATA SI FINGE MEDICO E OPERA ALLA SCHIENA UN'OTTANTENNE: LA DONNA, CHE AVEVA PURE PAGATO PER LE CURE, MUORE DOPO DUE SETTIMANE – LA FOLLE GIUSTIFICAZIONE DEI DIRIGENTI DELL'OSPEDALE PUBBLICO: “NON POSSIAMO STARE DIETRO A TUTTO QUELLO CHE SUCCEDE. È UNA GRANDE STRUTTURA” - L'UOMO È STATO ARRESTATO, MA PER L'ACCUSA SI ASPETTANO I…