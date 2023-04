24 apr 2023 13:46

CI MANCAVA LA GANG DEI “GIUSTIZIERI” DEI PEDOFILI ­– A TREVISO TRE RAGAZZI HANNO ADESCATO UN 50ENNE CON UN ANNUNCIO ONLINE PER FARE SESSO CON UN MINORENNE. L’HANNO ATTIRATO IN UN CASOLARE, LEGATO E TORTURATO. A SALVARE L'UOMO CI HANNO PENSATO I CARABINIERI – A CAPO DELLA “BANDA” UN 20ENNE AFFETTO DA UN PATOLOGIA CHE GLI HA DEFORMATO IL VISO, FORSE IN CERCA DI “VENDETTA” PER IL SUO STATO DI EMARGINAZIONE, E CHE SI È ISPIRATO ALLA SERIE TV “DEXTER” – CI SAREBBERO STATE ALTRE VITTIME...