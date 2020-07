24 lug 2020 19:28

CI MANCAVA IL MONOPATTINO MODIFICATO - A ROMA UN 83ENNE PERDE IL CONTROLLO DEL MONOPATTINO MENTRE SI DIRIGEVA VERSO LE SCALETTE DEL PINCIO - L'UOMO SI E' RIBALTATO PER UN AVVALLAMENTO DELL'ASFALTO, AL VAGLIO LA VELOCITA' DEL MEZZO, NON SI ESCLUDE CHE IL MEZZO SIA STATO MODIFICATO - L'UOMO, PORTATO ALL'UMBERTO I IN GRAVI CONDIZIONI, NON SAREBBE IN PERICOLO DI VITA...