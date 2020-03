CI MANCAVA SOLO L’IMMIGRATO CHE SBROCCA! - A BRINDISI UN GHANESE CON PERMESSO DI SOGGIORNO SI SCAGLIA CON UN MACHETE CONTRO GLI AGENTI: ARRESTATO - AL MOMENTO NON È CHIARO SE ABBIA PROVATO A DIRE QUALCOSA NELLA SUA LINGUA. NON SI POSSONO ESCLUDERE MINACCE O RIVENDICAZIONI DI QUALSIASI TIPO…

Valeria D'Autilia per “la Stampa”

ghanese contro i poliziotti con il machete

In giro, per strada, impugnando un machete. E, con l' arma, ha anche minacciato i poliziotti. È accaduto a Brindisi, dove un ghanese è stato arrestato. Il giovane, con regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari, è stato bloccato dagli agenti. Se ne andava a passeggio a piedi, di giorno, sulla via che porta al mare. Lì dove la volante della Questura lo ha intercettato e bloccato. La sua presenza era stata segnalata da una telefonata allarmata alla sala operativa.

Un cittadino, terrorizzato, aveva notato l' uomo che, tutto solo, si aggirava armato lungo la litoranea, in località Apani. Non è chiaro il motivo del gesto Immediato l' arrivo dei poliziotti che si sono avvicinati con estrema cautela e hanno cercato una mediazione con lui. Soprattutto per cercare di disarmarlo. Vano, però, ogni tentativo di comunicare: il ghanese non capiva l' italiano ed era particolarmente agitato.

machete 3

Al momento non è chiaro se abbia provato a dire qualcosa nella sua lingua. Non si possono escludere minacce o rivendicazioni di qualsiasi tipo. Uno degli uomini intervenuti ha provato a tranquillizzarlo, intimando anche di abbandonare l' arma in suo possesso. Gli hanno fatto segno di lasciarla andare e appoggiarla a terra, ma nulla: il 32enne ha minacciato di colpire gli agenti con il machete, brandendolo con forza e avvicinandosi sempre di più.

«Un atto di forza a tutti gli effetti- spiega la Questura in un comunicato stampa- che però per il giovane non ha prodotto quanto sperato. L' agente non indietreggiava e lo straniero era sempre più esagitato, al punto che ha tentato la fuga nella vicina campagna». Ne è nato un inseguimento a piedi, nelle zone limitrofe. Poco trafficate nonostante il weekend, anche per effetto delle disposizioni governative in materia di contenimento della diffusione del virus covid-19. Alla fine, i poliziotti sono riusciti a raggiungerlo e immobilizzarlo, mentre arrivavano i rinforzi. Successivamente, lo hanno portato negli uffici della Questura per l' identificazione.

machete 2

Per il 32enne, su disposizione del pubblico ministero di turno, si sono aperte le porte della casa circondariale di Brindisi. Ora dovrà rispondere di minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Il grosso coltello è stato sequestrato, mentre il motivo del gesto non è ancora chiaro e sono in corso ulteriori verifiche. L' uomo, infatti, risulterebbe privo di precedenti penali.

machete 1