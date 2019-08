CI MANCAVA SOLO STEVE JOBS! – DOPO MOANA, ELVIS E MARILYN MONROE I COMPLOTTISTI FANNO RESUSCITARE ANCHE IL PAPÀ DI APPLE - A SCATENARLI È UNA FOTO COMPARSA SU REDDIT DI UN UOMO IN EGITTO A PIEDI SCALZI: EFFETTIVAMENTE IL SOSIA HA IL PROFILO IDENTICO A JOBS ED È SEDUTO NELLA STESSA POSIZIONE, MA È BASTATO LO SCATTO A SCATENARE LE TEORIE PIÙ STRAMPALATE COMPRESO CHE… (VIDEO)

Anna Guaita per "www.ilmessaggero.it"

steve jobs 6

Non si può negare che gli somigli. Anche la posizione lievemente curva, anche il fatto che sia scalzo echeggiano il suo comportamento. Ma pensare che l’uomo fotografato in un caffè in Egitto possa essere Steve Jobs è una teoria più che bizzarra.

i complottisti avvistano steve jobs in egitto

Tuttavia la foto del sosia del fondatore della Apple, comparsa su Reddit e immediatamente rilanciata su tutti i social, ha scatenato un turbine di teorie delle più cervellotiche, incluso che Jobs non sia mai morto, ma abbia finto di morire per nascondersi e vivere tranquillo lontano dai riflettori.

Gli americani amano le teorie complottistiche. E quanto alle morti famose non va dimenticato che molti credono che Elvis Presley non sia morto neanche lui, tant’è che di quando in quando viene “avvistato” nei luoghi più improbabili.

steve jobs 4

Comunque l’ipotesi che un ultramiliardario com’era Steve Jobs possa aver scelto di tessere una complicata e tragica messinscena pubblica, per poi andare a vivere in Egitto, un Paese non esattemente amico dei ricchi americani, sembra ancora più strampalata.

steve jobs 3

I commenti alla foto sono dei più vari. Ci sono quelli che la definiscono troppo somigliante per poter essere un caso. Ci sono quelli che ci ridono sopra, e quelli che suggeriscono alla Apple di assumere questo sosia e portarlo negli Usa, per sostenere che Jobs è risuscitato.

steve jobs 2

Steve Jobs è morto nel 2011, dopo aver combattuto per otto anni contro un cancro al pancreas, e dopo aver avuto un trapianto del fegato. Tre mesi prima di morire, si era dimesso dalla guida della Apple, la società che aveva fondato nel 1976, dichiarando che non aveva più le forze per guidarla.

