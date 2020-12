CI MANCAVANO SOLO LE CAVALLETTE IN QUESTO 2020! ABBIAMO AVUTO LE LOCUSTE, VALE LO STESSO? – UN VIAGGIO FOTOGRAFICO, GRAZIE ALLA ASSOCIATED PRESS, IN QUESTO ANNO DI MERDA IN CUI NON CI SIAMO FATTI MANCARE NULLA: CATASTROFI NATURALI, ESPLOSIONI, DISASTRI E L’IMMANCABILE OMBRA DELLA PANDEMIA CHE HA CAMBIATO PER SEMPRE LA VITA DI MILIONI DI PERSONE…

DAGONEWS

il 2020 per immagini 31

Che 2020 di merda. Disastri, conflitti e morte. È questo l’anno raccontato attraverso le immagini dei fotografi dell’AP che hanno viaggiato per il mondo: dal campo profughi di Lesbo, in Grecia, avvolto dalle fiamme alle manifestazioni per la morte di George Floyd fino alle esplosioni di Beirut.

Il tutto nell’anno della pandemia che ha stravolto la vita di milioni di persone. Ci sono le immagini di morte, delle bare portate via, dei cadaveri in strada e delle corsie degli ospedali dove si combatte all’ultimo respiro.

il 2020 per immagini 9

E poi ci sono i vivi. Le donne iraniane con le maschere antigas, la coppia di anziani che si bacia attraverso la plastica in Spagna, la stanchezza dei medici. E ancora l’eruzione di un vulcano a Manila, la vittoria di Joe Biden e la sconfitta di Donald Trump.

