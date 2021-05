23 mag 2021 13:35

CI PRENDONO PER IL CONGO – L’ANNUNCIO DEL PRESIDENTE CONGOLESE FELIX RSHISEKEDI SUI SOSPETTI ARRESTATI PER L’UCCISIONE DI LUCA ATTANASIO E VITTORIO IACOVACCI NON CONVINCE LA FARNESINA. L’OPERAZIONE RISALE A MARZO E NON È COSÌ DECISIVA COME CI VOGLIONO FAR CREDERE DA KINSHASA – L’IPOTESI CHE DIETRO CI SIA UNA RETE ORGANIZZATA E LE TRE INDAGINI…