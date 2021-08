CI RISIAMO! – GLI STATI UNITI INVITANO I PROPRI CITTADINI A KABUL A NON RECARSI ALL’AEROPORTO: “C’È UNA MINACCIA SPECIFICA E CREDIBILE” VICINO ALLO SCALO – L’AMBASCIATA USA CONSIGLIA A CHI SI TROVA NEI PRESSI DEGLI INGRESSI DELL’AEROPORTO DI LASCIARLI IMMEDIATAMENTE

(ANSA) - NEW YORK, 28 AGO - Gli Stati Uniti mettono in guardia i propri cittadini a Kabul di una "minaccia specifica e credibile vicino all'aeroporto". Agli americani è quindi chiesto di non recarsi allo scalo della capitale afgana: chi si trova nei pressi degli ingressi dell'aeroporto dovrebbe lasciarli immediatamente, afferma l'ambasciata americana a Kabul. (ANSA).

