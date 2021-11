LA “META” A CUI VUOLE ARRIVARE ZUCKERBERG È SEMPRE LA STESSA: SAPERE TUTTO DI NOI - RAMPINI SPIEGA LE RAGIONI DIETRO AL "METAVERSO" DI FACEBOOK: “PER ADESSO NE VEDIAMO FRAMMENTI SPARSI. ZUCKERBERG VUOLE COMPORRE IL MOSAICO INTERO, E PADRONEGGIARNE GLI ACCESSI. MA QUANDO ESALTA IL NUOVO MONDO SORVOLA SUI RISCHI” - LA PRIVACY, MA NON SOLO: “SE LA REALTÀ VIRTUALE DIVENTA UN VIDEOGAME MOLTIPLICATO ALL'INFINITO, FINO A RISUCCHIARE BUONA PARTE DELLE NOSTRE VITE, ALTRI PERICOLI BALZERANNO IN PRIMO PIANO: COME I DANNI ALLA SALUTE MENTALE…”