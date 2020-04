CI SEI O CI FAKE? – I DEEPFAKE NON SONO PIÙ PER POCHI SPECIALISTI: HA DEBUTTATO SULL’APP STORE “IMPRESSIONS”, L’APP CHE SEGNA IL PUNTO DI SVOLTA CHE RENDERÀ DI MASSA LA CREAZIONE DI QUESTO GENERE DI CONTENUTI – BASTA SCEGLIERE UNA CELEBRITÀ, REGISTRARE O CARICARE UN FILMATO E VIA: IN TRE MINUTI I SERVER LO ELABORANO E RESTITUISCONO UN DEEPFAKE. LA QUALITÀ NON È ANCORA A LIVELLO PRO, MA È SOLO QUESTIONE DI TEMPO…

UN ESEMPIO DI DEEPFAKE PRO: JIM CARREY AL POSTO DI JACK NICHOLSON IN SHINING

HO FATTO UN DEEPFAKE VIDEO. IN 3 MINUTI

Da “Digital Journalism”, la newsletter di Francesco Oggiano

francesco oggiano diventa cristiano ronaldo con impression

Dall’inizio della loro diffusione, fine 2017 circa, i deepfake video erano roba per pochi specialisti, armati di conoscenze molto specifiche, pazienza infinita e hardware ricercatissimi. Qualche mese fa, come prevedibile, hanno fatto la loro comparsa app che iniziavano a rendere possibili alcune combo relativamente rozze, come l’aggiunta della propria faccia sul corpo di un attore o su delle gif animate.

L’ultima settimana ha debuttato sull’Apple Store Impressions , un’app che a mio avviso segna un punto di svolta preparandosi a rendere di massa la creazione di contenuti video fake.

Ho provato a fare dei video sostituendo il mio volto con quello di un paio di celeb. A sinistra, quello di Cristiano Ronaldo. A destra, quello di Silvester Stallone

impression app per deepfake

Basta scegliere una celeb (Cristiano Ronaldo, Brad Pitt, Bruce Lee, e tanti altri), registrare un video o caricarne uno (quindi anche un filmato di altre persone) e via. In tre minuti i server della società elaborano il filmato e resituiscono il deepfake video, che può essere scaricato o condiviso direttamente sui social.

impression app per deepfake 1

La qualità non è ancora al livello dei video professionali visti su Youtube, ma è solo questione di tempo. La società, che ha sede a San Francisco e ha iniziato il suo progetto ufficialmente ad agosto, sta «allenando» continuamente i suoi algoritmi per riconoscere sempre più precisamente i tratti somatici delle celebrity.

impression app per deepfake 1 impression app per deepfake 3

Il giochino è divertente. Ma credo che la massificazione e la facilità di realizzazione porrà dei problemi ancora più gravi in futuro. Uno dei più agguerriti nemici del deepfake è Jordan Peterson. L'intellettuale canadese, vittima di diverse manipolazioni e protagonista del sito NotJordanPeterson , ha avviato una (giustissima) crociata contro i «deepfake artists» e esortando da tempo i leader mondiali a introdurre leggi al passo con i tempi. Qui una sua bella riflessione: The deepfake artists must be stopped before we no longer know what's real.

francesco oggiano diventa sylvester stallone con impression IL DEEPFAKE DI MARK ZUCKERBERG NANCY PELOSI DEEPFAKE i deepnude delle iene 1 OBAMA DEEPFAKE renzi deepfake il deep fake della gioconda impression app per deepfake 2