CI SENTIAMO ‘ASAP’! – LA SVEZIA HA RILASCIATO IL RAPPER A$AP ROCKY, ARRESTATO A GIUGNO CON L’ACCUSA DI AVER AGGREDITO E PICCHIATO UN 19ENNE INSIEME A DUE MEMBRI DEL SUO STAFF – LA PROCURA HA CHIESTO 6 MESI DI CARCERE E IL VERDETTO ARRIVERÀ IL 14 AGOSTO, MA INTANTO LUI SE NE VA OLTREOCEANO, PER LA GIOIA DI TRUMP, CHE SPERA DI RECUPERARE UN PO’ DI VOTI NELLA COMUNITÀ AFRO… – VIDEO

Francesco Giambertone per il “Corriere della Sera”

a$ap rocky

Dopo un mese di carcere in Svezia, il rapper americano A$AP Rocky è stato rilasciato «e tornerà negli Usa ASAP», il prima possibile. Con questo gioco di parole su Twitter, Donald Trump ha annunciato la (momentanea) risoluzione del caso diplomatico che aveva incrinato i rapporti con Stoccolma. Il cantante era stato arrestato a fine giugno con l' accusa di aver aggredito e picchiato un 19enne, insieme a due membri del suo staff. Ieri la procura ha chiesto per lui 6 mesi di carcere.

A$AP Rocky released from prison and on his way home to the United States from Sweden. It was a Rocky Week, get home ASAP A$AP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019

a$ap rocky e i due uomini accusati con lui di aggressione in svezia

Il verdetto arriverà il 14 agosto, ma intanto il rapper, all' anagrafe Rakim Mayers, potrà tornare a casa. Chissà che l' asso nella manica giocato da Trump abbia pesato. Martedì aveva spedito in Svezia Robert O' Brien, inviato speciale per le negoziazioni degli ostaggi, una carriera tra Afghanistan, Yemen, Libia e Siria, mandato in un Paese pacifico a recuperare un non-ostaggio. Ma per The Donald, spinto in primis da Kim Kardashian, quella di A$AP era diventata una priorità (elettorale, si dice, per recuperare i favori della comunità afro): dopo che molti altri artisti, tra cui Justin Bieber, avevano sposato la campagna #JusticeForRocky, The Donald aveva telefonato al primo ministro svedese Stefan Löfven, ricevendo in risposta un secco «qui la giustizia è indipendente». «Facciamo molto per la Svezia - aveva tuonato Trump - ma non sembra funzionare al contrario». Almeno fino a ieri.

