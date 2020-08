CI SIAMO FATTI FREGARE DAI RUSSI? – MOSCA ANNUNCIA DI AVERE PRONTO IL VACCINO ANTI-CORONAVIRUS: DA OTTOBRE CAMPAGNA GRATUITA DI MASSA. MA SARÀ VERO? NON È CHE INIETTANO IL NORMALE VACCINO ANTI-INFLUENZALE? – IERI RECORD DI CONTAGI NEL MONDO: 300MILA IN UN GIORNO. PIÙ DI 1.500 IN SPAGNA, IN FRANCIA GLI INFETTI SONO CRESCIUTI DEL 70% IN UNA SETTIMANA E SI PARLA DI “EFFETTO VACANZE”

1 – LA SVOLTA DELLA RUSSIA SUL COVID: DA OTTOBRE VACCINI GRATIS PER TUTTI

AGI - Nella 'corsa' a immunizzare la popolazione contro il nuovo coronavirus della polmonite, c'è già un primo vincitore: la Russia ha annunciato che ad ottobre inizierà la grande campagna di vaccinazione; il vaccino ha già terminato i trial clinici e a brevissimo otterrà l'autorizzazione.

Il governo non ha fornito alcuna informazione sul tipo di vaccino utilizzato ma il ministro della salute, Mikhail Murashko, ha aggiunto che sarannno immunizzati per primi medici e insegnanti e che le prime dosi cominceranno ad essere inviate alle regioni russe dal 10 agosto. L'agenzia Reuters, citando fonti anonime, ha aggiunto che il primo potenziale vaccino russo sarà approvato dalle autorità locali già questo mese.

"Gli studi clinici sul vaccino contro il nuovo coronavirus sviluppato dal centro Gamalei (il Centro nazionale per la ricerca epidemiologica e la microbiologia; ndr) si sono conclusi ed ora sono in fase di preparazione i documenti per la registrazione", ha spiegato il ministro.

Campagna di massa

"Abbiamo in programma di avviare la più ampia campagna di vaccinazione, che verrà gradualmente aggiunta al nuovo sistema di assistenza, a partire da ottobre". Il che vuol dire che ovviamente il vaccino sarà gratis.

E non basta: perchè il ministro ha aggiunto che un secondo vaccino russo, sviluppato dal centro Véctor, è attualmente nella fase dei test clinici; e che il ministero della Salute si aspetta "nel prossimo mese e mezzo o due" di ricevere altre due richieste di autorizzazione a condurre studi clinici su nuovi vaccini.

La Russia dunque sembra destinata a battere anche gli Usa nella corsa. Inevitabile dunque pensare che qualcuno stia correndo troppo. Lo ha detto chiaramente nei giorni scorsi il principale epidemiologo statunitense, Anthony Fauci: si è augurato che la Cina e la Russia "stiano davvero testando" i vaccini contro il Covid-19 "prima di sottoporvi chiunque".

Quarto Paese al mondo per numero di infezioni

In ogni caso negli ultimi giorni la Russia registra un leggero miglioramento della pandemia: dallo scorso 20 luglio il numero di nuove infezioni è rimasto al di sotto dei 6.000 e oggi sono stati segnalati solo 95 decessi, 66 in meno rispetto al giorno precedente; nelle ultime 24 ore, 5.462 nuovi casi, dei quali 1.356 (il 24,8%) asintomatici, mentre 8.114 pazienti sono stati dimessi.

Ma la situazione è stata tra le più drammatiche al mondo: dall'inizio della pandemia, si sono ammalate 845.443 persone e oltre 14mila sono morte; e la Russia rimane il quarto Paese al mondo per il numero di infezioni, superata solo da Stati Uniti, Brasile e India.

2 – NUOVO PICCO: 300 MILA CONTAGI IN UN GIORNO

Alessandra Muglia per il “Corriere della Sera”

Per molti le ferie non sono ancora cominciate ma già si parla di «effetto vacanze» per spiegare l' accelerata del virus. Ieri si sono sfiorati 300 mila nuovi casi giornalieri nel mondo: un record per l' Oms.

Gran Bretagna, Spagna e Francia detengono la maglia nera in Europa e si ritrovano costrette a inasprire le misure anti Covid o quanto meno a rinviarne l' allentamento.

Sui media britannici campeggiano le foto delle battigie nel sud dell' Inghilterra con migliaia di bagnanti stipati e monta la polemica per le spiagge affollate fino all' inverosimile.

Londra cerca di correre ai ripari e rinvia di almeno due settimane la riapertura, prevista per ieri, di alcuni locali come bowling, casinò e piste di pattinaggio. Ma per il team di medici consulenti del governo non basta: la proposta è di chiudere i pub così da poter riaprire le scuole a settembre.

La situazione si aggrava anche in Spagna, con 1.525 nuovi positivi in 24 ore. Qui l' esecutivo intende usare 9 miliardi del Fondo Covid europeo per assumere tracciatori. Nel frattempo il premier Pedro Sánchez ha esortato la popolazione a utilizzare l' applicazione «Radar Covid» che svolge lo stesso ruolo.

Allerta anche al di là dei Pirenei: in Francia i casi sono aumentati del 70% in una settimana, con 1.300 nuovi contagi per tre giorni consecutivi, per lo più asintomatici e giovani. La stampa d' Oltralpe parla di «effetto vacanze»: la recrudescenza delle nuove infezioni si manifesta infatti soprattutto nei luoghi di villeggiatura, favorita dalle rimpatriate tra familiari e amici, ma anche dai matrimoni rinviati durante il lockdown. Da ieri per i viaggiatori che rientrano in Francia da un Paese dove il virus ha ripreso a galoppare sono previsti tamponi obbligatori negli aeroporti e nei porti.

La stessa misura è scattata ieri in Germania, che offre il test gratuitamente anche a chiunque a torni dall' estero. Intanto a Berlino in 20 mila hanno sfilato ieri contro mascherine e distanziamento: complottisti, «no vax» ed estremisti di destra hanno marciato fin sotto la Porta di Brandeburgo, scandendo slogan negazionisti - «Corona falso allarme», «siamo costretti a indossare la museruola», «difese naturali invece dei vaccini», «basta panico per il corona, ridateci i diritti fondamentali».

Incuranti del fatto che gli esperti individuino proprio nel non rispetto di semplici regole la causa per la crescita di contagi (955 nuovi infetti in 24 ore) nell' ormai ex Paese modello per la gestione della pandemia.

Arrancano gli Stati Uniti: la curva di contagi continua a salire (67 mila in 24 ore, 10 mila in più che in India); per il quarto giorno di fila si sono registrate oltre 1.200 vittime (ieri il record: 1.453). Luglio è stato il mese del picco, con quasi due milioni di nuovi casi, a certificare il drammatico trend.

E mentre l' Oms avverte che la pandemia sarà «molto lunga», il governo russo assicura che il vaccino sarà pronto a ottobre, disponibile gratuitamente per tutti. Peccato che prima non sarà stato regolarmente testato.

