CI SONO 12 CASI POSITIVI DI CORONAVIRUS A ROMA E PROVINCIA. I NUMERI DELLO SPALLANZANI – A WUHAN I CONTAGI STANNO CALANDO E UNO DEI 16 OSPEDALI COSTRUITI PER L’EMERGENZA HA CHIUSO - DUE CASI IN FLORIDA E UNO A MOSCA: È UN RUSSO RIENTRATO DALL’ITALIA – L’ALLARME DELL’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO: “GRAVE IMPATTO SUL TRAFFICO AEREO"

Coronavirus: Spallanzani, al momento 12 casi positivi a Roma

(ANSA) - Sono 12 al momento i casi positivi di Coronavirus accertati tra Roma e Provincia. Dagli ultimi dati dello Spallanzani si contano 7 ricoverati: la coppia di cinesi ormai negativizzata, un poliziotto ricoverato ieri, la famiglia di Fiumicino (madre, padre e una figlia) e un ultimo caso con un link epidemiologico veneto. A questo vanno aggiunti il nucleo familiare del poliziotto ricoverato (moglie, due figli e cognata),tutti positivi e in sorveglianza sanitaria a casa, e un vigile del fuoco positivo al test e in sorveglianza nella caserma di Capannelle.

Calo contagi a Wuhan, chiude primo ospedale emergenza

(ANSA) - PECHINO, 2 MAR - La città di Wuhan, il focolaio del nuovo coronavirus, ha chiuso il primo dei 16 ospedali messi a punto d'urgenza dopo lo scoppio dell'epidemia. La decisione è maturata grazie al drastico calo dei nuovi casi di infezione, ha riferito il network statale Cctv, ma solo dopo aver dimesso gli ultimi pazienti guariti. La provincia dell'Hubei, di cui Wuhan è capoluogo, ha registrato ieri appena 196 casi di contagi, per la prima volta sotto quota 200 dal 24 gennaio. (ANSA).

Coronavirus: Iata, grave impatto voli, stop norme slot

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - "La crisi COVID-19 ha avuto un grave impatto sul traffico aereo. Le compagnie aeree stanno registrando un forte calo della domanda". Lo afferma l'International Air Transport Association (Iata) chiedendo di sospendere la normativa che regola la gestione degli slot. "La Iata - si legge nel report - sta contattando i regolatori del trasporto aereo in tutto il mondo per richiedere che le regole sull'utilizzo degli slot siano immediatamente sospese e per la stagione 2020".(ANSA).

Coronavirus: due casi in Florida, e' stato emergenza

(ANSA) - Lo stato della Florida ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria dopo che sono stati rilevati i primi due casi di coronavirus. Si tratta di due persone tra cui - spiegano le autorita' locali - una che ha viaggiato in Italia.(ANSA).

Coronavirus: Cina, 18 province hanno ridotto l'allerta

(ANSA) - Sono 18 le province che in Cina hanno finora ridotto il grado di allerta per l'epidemia di coronavirus: lo Zhejiang è l'ultima, secondo i media locali, ad aver annunciato oggi la modifica. Sono misure, caldeggiate dal presidente Xi Jinping, che puntano a far ritornare l'operatività nei settori industriali e produttivi dopo il blocco deciso per frenare il contagio. Ad esempio, l'Ufficio economico e It di Shanghai ha spiegato che il 66% della attività registrate ha ripreso a funzionare.(ANSA).

Primo caso di coronavirus a Mosca,'veniva dall'Italia'

(ANSA) - MOSCA, 2 MAR - Un cittadino russo, rientrato recentemente dall'Italia, è risultato positivo al nuovo coronavirus, il primo a Mosca. Lo riporta la Tass citando il centro operativo russo per contrastare il virus. Secondo un portavoce del centro, la persona risultata positiva avrebbe contratto il virus "in forma blanda". Secondo RIA Novosti, l'uomo sarebbe ricoverato in un ospedale di Mosca

