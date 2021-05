CI SONO FIGLI, FIGLIUOLO E FIGLIASTRI – SELVAGGIA LUCARELLI FA IL CONTROPELO AL COMMISSARIO ATTOVAGLIATO A UN BUFFET AL CHIUSO A PERUGIA: “POSSIBILE CHE NON CI FOSSERO UN LUOGO E UNA MODALITÀ PIÙ CONSONI PER PRANZARE? È ANCORA VIETATO MANGIARE NEI RISTORANTI AL CHIUSO E POI IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA COVID DÀ IL CATTIVO ESEMPIO?”

Selvaggia Lucarelli per "www.tpi.it"

francesco figliuolo mangia a un buffet al chiuso a perugia 2

Nella giornata di oggi, venerdì 28 maggio, il generale Figliuolo è arrivato a Perugia insieme al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. Scopo della visita: verificare che la campagna vaccinale prosegua con successo. Ad accoglierli la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e la task force regionale. Tutto molto bello, comprese le sue dichiarazioni: “Dobbiamo intercettare la parte della popolazione degli over 60 che ci manca in modo da mettere in sicurezza le fasce che rischiano più di finire in ospedale o in terapia intensiva”.

Peccato che all’ora di pranzo il generale Figliuolo partecipasse a un buffet al chiuso assieme a decine di persone e, soprattutto, allestito in una struttura aziendale/ospedaliera, il CREO, centro di ricerche emato-oncologiche. Nelle foto scattate all’interno lo si nota di fianco al direttore generale della struttura, ma ci sono anche il sindaco e il presidente di Regione.

francesco figliuolo mangia a un buffet al chiuso a perugia 1

La domanda è: possibile che non ci fossero un luogo e una modalità più consoni per pranzare? È ancora vietato mangiare nei ristoranti al chiuso per evitare che molte persone restino a lungo in spazi chiusi, insieme senza mascherine e poi il commissario straordinario per l’emergenza Covid dà il cattivo esempio?

