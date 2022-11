CI SONO SEMPRE MENO DUBBI SULLA MORTE DI SAMAN ABBAS: IL DNA DELLA 18ENNE PACHISTANA, SCOMPARSA A NOVELLARA IL 1 MAGGIO 2021, È STATO RITROVATO SUGLI ABITI CHE LO ZIO DANISH INDOSSAVA LA NOTTE DEL DELITTO – DA NESSUN INDUMENTO SONO EMERSE INVECE TRACCE DI SANGUE: GLI INVESTIGATORI HANNO SCARTATO L’IPOTESI CHE IL CORPO SIA STATO SMEMBRATO: PROBABILMENTE LA POVERA SAMAN È STATA STRANGOLATA – IL VIDEO DI “QUARTO GRADO”: IL PADRE DELLA RAGAZZA IN TRIBUANLE IN PAKISTAN

LA MORTA DI SAMAN ABBAS - IL RITROVAMENTO DI RESTI UMANI A NOVELLARA

(ANSA) - Il Dna di Saman sugli abiti che lo zio Danish indossava verosimilmente tra il 30 aprile e il primo maggio 2021, la notte del presunto delitto della 18enne pachistana a Novellara, nella Bassa Reggiana.

A confermarlo - come riporta il Resto del Carlino di Reggio Emilia - sono le analisi dei Ris di Parma sui vestiti sequestrati il 5 novembre 2021 dai carabinieri nella casa dove abitava Hasnain, a Campagnola Emilia. Si tratta di un giubbotto felpato nero e grigio con zip, un paio di guanti da lavoro e un paio di ciabatte nere in similpelle.

la telefonata che incastra il padre di saman abbas 3

Nella relazione dei carabinieri del reparto investigazioni scientifiche, datata ottobre 2022 e agli atti del processo, è stato rilevato un alone biancastro sul retro del giubbino, in corrispondenza della spalla sinistra, che sottoposto all'amilasi test, specifico per la ricerca della saliva, ha fornito esito debolmente positivo. Non viene puntualizzato nel dettaglio se questa appartenga alla giovane scomparsa, ma si conferma che "sul giubbotto sono state trovate tracce biologiche riconducibili a Saman".

Danish Hasnain

Da nessun indumento sono emerse invece tracce di sangue umano. E questo ha portato gli investigatori a scartare l'ipotesi che il corpo sia stato smembrato come era emerso da alcune confidenze del cugino Ikram Ijaz in carcere, propendendo quindi per il racconto fatto dal fratello minore di Saman che durante l'incidente probatorio raccontò come lo zio Danish avesse strangolato la sorella. Infine, da un'altra relazione datata marzo 2022, su uno dei 26 prelievi effettuati sul giubbotto di Danish, sono state trovate tracce anche di Ijaz.

