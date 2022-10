19 ott 2022 12:23

CI STANNO PRENDENDO PER I FORNELLI – IL PREZZO DEL GAS ALLA BORSA DI AMSTERDAM IN DUE MESI È SCESO DEL 70%, DA 353 A 110 EURO AL MEGAWATTORA, E HA TOCCATO I MINIMI DA GIUGNO. E ALLORA PERCHÉ LE BOLLETTE RESTANO SALATISSIME? – UN ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER I CONSUMATORI DOVREBBE ARRIVARE A NOVEMBE, INTANTO LE AUTORITÀ DI CONTROLLO MONITORANO POSSIBILI SPECULAZIONI…