(ANSA-AFP) - 'L'Iran ha sviluppato per la prima volta un missile ipersonico in grado di penetrare tutti i sistemi di difesa: lo ha dichiarato oggi il generale Amirali Hajizadeh, comandante dell'unità aerospaziale delle Guardie rivoluzionarie. "Questo missile balistico ipersonico è stato sviluppato per contrastare gli scudi di difesa aerea", ha dichiarato Hajizadeh, citato dall'agenzia di stampa iraniana Fars. "Sarà in grado di violare tutti i sistemi di difesa antimissile", ha aggiunto.