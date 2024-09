5 set 2024 19:56

CI VOLEVA UNA BAMBOLONA VENDICATIVA PER MANDARE FUORI GIRI LA DESTRA ITALIANA – MARIA ROSARIA BOCCIA, LA "NON CONSIGLIERA" DI GENNY SANGIULIANO, TIENE IN SCACCO DA GIORNI IL QUARTIERE GENERALE DEL MELONISMO CON UNA VALANGA DI FOTO, AUDIO E MESSAGGI ALLUSIVI CON I QUALI SMENTISCE LA DUCETTA E IL MINISTRO CHE L'HA SCARICATA – NESSUNO, IN QUESTI DUE ANNI, AVEVA MESSO COSÌ IN IMBARAZZO IL GOVERNO COME QUESTA 41ENNE CHE FINO A POCO TEMPO FA VENDEVA ABITI DA SPOSA – LA DOMANDA DELLE DOMANDE È: QUALI CARTE SONO RIMASTE IN MANO ALLA “POMPEIANA ESPERTA?” – CRONOLOGIA DEI TRE MESI DI FUOCO DI GENNY E MARIA ROSARIA, DAL PRIMO INCONTRO A MAGGIO, FINO ALL'ARTICOLO DI QUESTO DISGRAZIATO SITO CHE HA DATO IL VIA ALLA TELENOVELA CHE HA FATTO SALTARE GLI OTOLITI A GIORGIA...