CI VOLEVA LA MORTE DEL POVERO WILLY PER SVEGLIARE LA GIUSTIZIA - BLITZ ANTIDROGA AI CASTELLI ROMANI CON SEI ARRESTI - TRA I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO CI SONO ANCHE I FRATELLI BIANCHI GIÀ IN CARCERE PERCHÉ ACCUSATI DELL'OMICIDIO DI WILLY MONTEIRO DUARTE - LA “BANDA DI ARTENA” SPADRONEGGIAVA E SPACCIAVA DA TEMPO, PERCHÉ NESSUNO LI HA FERMATI PRIMA?

willy 2

(ANSA) - Operazione antidroga dei carabinieri ai Castelli romani. Sei gli arrestati. Tra i destinatari del provvedimento ci sono anche i fratelli Bianchi, attualmente in carcere poiché indagati per l'omicidio di Willy Duarte Montero, avvenuto a Colleferro lo scorso 6 settembre. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Velletri avrebbero accertato l'esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti nell'area di Velletri, Lariano, Artena e comuni limitrofi, ricorrendo ad azioni violente e minacce per intimorire gli assuntori 'insolventi' e obbligarli a pagare.

I FRATELLI BIANCHI

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Velletri su richiesta della locale Procura, nei confronti delle 6 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione. I carabinieri avrebbero accertato i ruoli ricoperti e ricostruito il modus operandi del gruppo, appurando che gli indagati ricorrevano abitualmente ad azioni violente e minacce per intimorire e obbligare gli assuntori di droga a pagare i compensi pattuiti per l'acquisto dello stupefacente.

fratelli bianchi fratelli bianchi 2 I FRATELLI BIANCHI