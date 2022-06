6 giu 2022 20:25

CI VUOLE POLSO PER SCIPPARE COSÌ DUE SUPER OROLOGI - DOPPIO FURTO IN CENTRO A MILANO: UN TURISTA DI 37 ANNI, DI NAZIONALITÀ UZBEKA, È STATO AGGREDITO DA TRE UOMINI CHE GLI HANNO STRAPPATO VIA UN OROLOGIO RARO, UN MODELLO DI RICHARD MILLE DEDICATO ALL'EX FERRARISTA FELIPE MASSA DEL VALORE DI 250MILA EURO - POI È TOCCATO A UN 76ENNE CHE CAMMINAVA IN PIAZZA SAN BABILA: SI È VISTO RUBARE UN OROLOGIO DA 20MILA EURO…