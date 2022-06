8 giu 2022 12:22

CI VUOLE SALMA E SANGUE FREDDO - SONO FINITI NEI GUAI 13 SEPPELLITORI DELL'AMA CHE ESTRAEVANO CADAVERI DAI LOCULI DEL CIMITERO DI PRIMA PORTA, A ROMA, PER FARLI A PEZZI E CHIEDERE DAI 50 AI 300 EURO AI PARENTI DEI DEFUNTI, SPIEGANDO CHE ERANO NECESSARI AL TRASFERIMENTO DEI RESTI IN UNA CASSETTA PIÙ PICCOLA E ALLA LUCIDATURA DELLA LAPIDE - PER LA PROCURA, CHE LI ACCUSA DI VILIPENDIO DI CADAVERE E TRUFFA IN CONCORSO, ERA SOLO UN MODO PER ARROTONDARE LO STIPENDIO - LE IMMAGINI INQUIETANTI CHE LI RIPRENDONO CON COLTELLO E ARNESI IN MANO...