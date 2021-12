CIAK, MI GIRA! - TUTTI AL CINEMA A NATALE CON LA MASCHERINA FFP2. CI ANDREMO? PERCHÉ NO? IN QUESTI GIORNI È PIÙ PIENO IL DIVANO DI CASA. A PARTE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”, CHE ANCHE IERI HA INCASSATO 867 MILA EURO ARRIVANDO A 15 MILIONI DI INCASSO, I CINEMA IN REALTÀ SONO MEZZI VUOTI. “HOUSE OF GUCCI” È SEMPRE SECONDO CON 131 MILA EURO E UN TOTALE DI 2,4 MILIONI, “SING 2”, AL SUO ESORDIO UFFICIALE, È TERZO CON 90 MILA EURO, “DIABOLIK”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

spiderman no way home 4

Tutti al cinema a Natale con la mascherina FFP2. Ci andremo? Perché no? Non crediate che le sale siano così piene, poi. In questi giorni è più pieno il divano di casa. A parte “Spider-Man: No Way Home”, che anche ieri ha incassato 867 mila euro arrivando a 15 milioni di incasso, i cinema in realtà sono mezzi vuoti.

lady gaga house of gucci

“House of Gucci” è sempre secondo con 131 mila euro e un totale di 2,4 milioni,”Sing 2”, al suo esordio ufficiale, è terzo con 90 mila euro, “Diabolik” dei Manetti quarto con72 mila euro, e la bellezza di 394 sale…, con un totale di 1,1 milioni. Peggio “Chi ha incastrato Babbo Natale?” con Siani-De Sica, 68 mila euro e un totale di 952 mila euro con 344 sale.

spiderman no way home 11

Al primo giorno “Supereroi” di Paolo Genovese con la coppia Borghi-Trinca incassa solo 25 mila euro con 349 sale, ahi, e “West Side Story” di Steven Spielberg 21 mila euro con 100 sale in meno, cioè solo 295. 21 mila euro per l’ultimo film di Spielberg… che neanche sapevo che fosse in sala. Accidenti. O ieri ci sarei andato. In streaming, intanto, c’è di tutto.

diabolik manetti bros

Da oggi su Netflix anche “Dont’ Look Up” di Adam McKay con Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence, che non ha buone critiche. Ma su Disney+ trovate il freschissimo “Encanto”, su Sky “Peter Rabbit 2” e “The Amazing Mr Blunden”, su Amazon “Qui rido io” di Mario Martone con Toni Servillo, “3/19” di Silvio Soldini con Kasia Smutniak, oltre al bellissimo “La scelta di Anne” di Audrey Diwan, il film che ha vinto il Leone d’Oro a Venezia. La scelta sulle piattaforme è, al solito, altissima, e la differenza con le sale è sempre più solo un problema di mascherine.

