il presidente della regione lazio nicola zingaretti foto di bacco (1)
CIAK, SI RAGGIRA! - TRUFFA ALLA REGIONE LAZIO SUL CINEMA: QUATTRO CASE DI PRODUZIONE, UNDICI FILM E SETTE PRODUTTORI SONO FINITI NEL MIRINO DELLA GUARDIA DI FINANZA PERCHE' AVREBBERO OTTENUTO 700.000 EURO DI FINANZIAMENTI PRESENTANDO FALSE FATTURE E DICHIARAZIONI MENDACI - NONOSTANTE LE SOCIETA' NON AVESSERO LE CARTE IN REGOLA, SONO RIUSCITE LO STESSO AD OTTENERE I FONDI...-
il presidente della regione lazio nicola zingaretti foto di bacco (1)
IL MARE D’INVERNO? PIU’ CHE UN FILM IN BIANCO E NERO, E’ IL RACCONTO DI UNA BUCA COLOSSALE – E IL PRIMO PEZZO ROCK A VINCERE SANREMO E’ STATO “MISTERO”. POI SONO ARRIVATI I MANESKIN" - ENRICO RUGGERI A 'I LUNATICI' SU RADIO 2 RACCONTA COME E’ NATA LA CANZONE “IL MARE D’INVERNO”: “ERO A MILANO, AVEVO APPUNTAMENTO CON UNA RAGAZZA. L'HO ASPETTATA PER ORE, NON E' VENUTA, IO SONO TORNATO A CASA E...” - L'INCONTRO CON LA BERTE' GRAZIE A FOSSATI – LA TRAP: "DE ANDRE' SCEGLIEVA TRA 50.000 PAROLE. ALCUNI AUTORI DI QUESTO GENERE TRA 500. SERVIREBBE PIU' POETICA" – VIDEO
VE C’HANNO MAI MAN-NATO – DALLA FINLANDIA ALLA COREA DEL SUD: IL PROGETTO DI UNA MEGA-NATO IN FUNZIONE ANTIRUSSA E ANTICINESE - L’IPOTETICO INGRESSO DI SVEZIA-FINLANDIA ANDREBBE, COME DETTO, A TAMPONARE LA RUSSIA NELL’ARTICO, ARGINANDO LE SUE MOSSE NELL’EUROPA SETTENTRIONALE. MENTRE LA COREA DEL SUD HA FATTO PASSI DI AVVICINAMENTO – LE MOSSE IN ESTREMO ORIENTE PER IMBRIGLIARE LA CINA - E MENO MALE CHE A DETTA DI MACRON LA NATO ERA “IN STATO DI MORTE CEREBRALE”…
FLASH! – LA MILANO DEGLI AFFARI E DEGLI INTRIGHI DA GIORNI SI DOMANDA COME MAI CONFINDUSTRIA, LA PRINCIPALE ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE E DI SERVIZI IN ITALIA, È DIVENTATA, PER LA PRIMA VOLTA IN OLTRE 100 ANNI DI VITA, SOCIA DI UNA SOCIETÀ FINANZIARIA, LA NEXTALIA SGR DI FRANCESCO CANZONIERI. CARLO BONOMI HA CONSIDERATO LA POSSIBILITÀ DI CONFLITTI DI INTERESSI CON LE SOCIETÀ CHE LA SUA ASSOCIAZIONE RAPPRESENTA?
UN PILE DA INCANTO - SE L’ORRIBILE GIACCA COLOR CACHI DI ZELENSKY E’ STATA VENDUTA ALL'ASTA AL PREZZO RECORD DI 90MILA STERLINE QUANTO VARRA’ L’ALTRETTANTO ORRIPILANTE MAGLIONE DI LANA DI OLINDO ROMANO (CONDANNATO PER LA STRAGE DI ERBA?) – BATTITORE DELL'ASTA, CHE SI È SVOLTA DA CHRISTIE'S, IL PREMIER BRITANNICO BORIS JOHNSON, CHE HA SUBITO SUGGERITO CHE IL PREZZO DELLA GIACCA AVREBBE DOVUTO ESSERE MOLTO PIÙ ALTO DI QUELLO INIZIALE DI 50MILA STERLINE…
SINNER, THE WINNER: “SONO PROGRAMMATO PER VINCERE” – ALLA VIGILIA DEGLI INTERNAZIONALI JANNIK SI CONFESSA: “SE NON VINCO LA PARTITA NON DORMO LA NOTTE, E SE MI PRENDONO A PALLATE MI VIENE L'UMORE NERO - IL TALLONE D'ACHILLE? LE VESCICHE AL PIEDE DESTRO. LE MIE OSSA HANNO APPENA SMESSO DI CRESCERE, PER RISOLVERE IL PROBLEMA SONO ANDATO…” - NON SARÒ MAI QUEL TIPO DI GIOCATORE ECLETTICO, CHE VIENE A RETE, PREFERIRÒ SEMPRE STARE DIETRO, SUL FONDO. QUESTO NON VUOL DIRE CHE… - SORTEGGIO INTERNAZIONALI: SINNER DALLA PARTE DI RUBLEV, AL SECONDO TURNO POSSIBILE DERBY CON FOGNINI – FOTO BY MEZZELANI DAL FORO ITALICO
CAFONALINO - NELLA GALLERIA ALBERTO SORDI, A ROMA, IL GIORNALISTA DI "REPUBBLICA" FILIPPO CECCARELLI HA PRESENTATO IL SUO NUOVO LIBRO "LÌ DENTRO", DOVE PARLA DEI VIZI DELLA RETE, DA INSTAGRAM A TIKTOK, "DOVE TUTTO EVAPORA" - PRESENTI SERENA DANDINI, FRANCESCA REGGIANI, MICHELE MASNERI, GIOVANNA CASADIO, BRUNO MANFELLOTTO, FABRIZIO RONCONE, ANTONELLO CAPORALE E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
'STO VIRUS SEMBRA UNA SERIE TV: ARRIVANO LE NUOVE STAGIONI – ARRIVA UNA NUOVA MUTAZIONE DEL VIRUS: L’EMA HA LANCIATO L’ALLARME PER OMICRON 4 E 5 CHE STA PORTANDO A UN RIALZO DEI CASI IN SUDAFRICA E IN EUROPA – SI PUNTA TUTTO SUI VACCINI AGGIORNATI CHE, PROBABILMENTE, CONTERRANNO IN PARTE L'RNA DEL VIRUS DI WUHAN E IN PARTE L'RNA DI OMICRON. E PURE I BIMBI SOTTO I 5 ANNI POTREBBERO AVERE IL LORO SIERO SE…