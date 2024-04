Estratto dell’articolo di Gabriele Parpiglia per “Chi”

Domenica 21 marzo mentre Chiara Ferragni era in gita a Roma, Fedez tirava tardi al compleanno di un amico a Milano nel locale La Bullona e si divertiva al karaoke cantando gli Oasis sotto gli occhi dei presenti, tra cui Bobo Vieri. Questa è la "nuova scena" della vita del rapper imprenditore da quando ha chiuso il rapporto con l'ex moglie Chiara Ferragni.

[…] E poi, le uscite serali nel suo indirizzo preferito, Casa Cipriani Milano, come "Chi" aveva già anticipato, un luogo dove si entra soltanto se si è soci, dove non si possono scattare fotografie, dove ci sono suite per pernottare e dove la privacy è assicurata.

Questa la "nuova scena" di Fedez che divide la sua vita da neo single in due parti: di giorno imprenditore e artista focalizzato su obiettivi e progetti, di notte viveur tra locali mondani, party e concerti.[…]

A settembre ripartirà con un nuovo podcast insieme con Mr. Marra, che aveva sostituito Luis Sal a Muschio Selvaggio prima che una sentenza del tribunale stabilisse il passaggio del fortunato podcast nelle mani dello youtuber. […]

E l'amore? Se capita, non è da escludere che Fedez si innamori di nuovo, ma un colpo di scena potrebbe arrivare prima dell'estate: un ritorno con Chiara. In fondo, le loro famiglie non hanno mai smesso di parlarsi e sarebbero le prime a sperare nel lieto fine. E le carte per la separazione non sono ancora state depositate e lui la chiama ancora "mia moglie".

