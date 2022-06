A CIASCUNO IL PROPRIO PRIDE - RIUSCITE A TROVARE LE DIFFERENZE TRA LE VARIE BANDIERE DELLA COMUNITÀ LGBTQ+? LA PRIMA È STATA QUELLA ARCOBALENO, NATA NEL 1978, CHE AVEVA 8 COLORI INVECE DI 6 - MA NON BASTAVA PER RAPPRESENTARE TUTTE LE MINORANZE, GLI ORIENTAMENTI SESSUALI E LE IDENTITÀ DI GENERE. COSÌ, È FINITA CON LA SOLITA SOVRABBONDANZA IN CUI NON CI SI CAPISCE UNA MAZZA: C'È QUELLA ASESSUALE, LA INTERSEX E INFINE LA "LEATHER PRIDE" - TUTTI I SIGNIFICATI

Da wearegaylyplanet.com

gay pride

La comunità LGBTQ+ da sempre ha adottato dei simboli per potersi identificare e dimostrare unità, orgoglio e i propri valori, oltre che riconoscersi con codici segreti e simboli misteriosi. I simboli della comunità LGBTQ+ spesso sono entrati a far parte della cultura pop, e specialmente le bandiere pride sono il simbolo più conosciuto e diffuso specialmente durante i Pride. In questo articolo vedremo tutte, ma proprio tutte le bandiere LGBT (spesso comunemente chiamate bandiere gay) ma per capirle, non possiamo non sapere la storia della prima bandiera, quella arcobaleno.

gay pride

Bandiera arcobaleno: storia e versioni

La prima tra le bandiere gay è la bandiera arcobaleno, comunemente chiamata rainbow flag, e nata nel 1978 dalla mente di Gilbert Baker. Alla nascita la bandiera arcobaleno aveva 8 colori invece di 6 e nacque da un’idea di dare alla comunità LGBTQ+ un simbolo rivoluzionario.

“Pensai alla bandiera americana e alle sue tredici stelle e strisce, alle colonie che fuggirono dall’Inghilterra scappando negli Stati Uniti. Pensai al tricolore rosso, bianco e blu della rivoluzione francese e a come entrambe le bandiere devono la loro creazione a una battaglia, una ribellione e una rivoluzione. Pensai che la nazione gay dovesse avere una bandiera che proclamasse la propria idea di potere”.

GAY PRIDE USA

A quel punto i giochi erano fatti e da questa ispirazione nacque la bandiera arcobaleno. Si pensa che sia stata ispirata a “Somewhere over the rainbow” dal Mago di Oz, ma in realtà, per quanto Baker fosse felice di sentire questa storia, i colori vennero scelti pensando al loro significato spirituale.

Per diversi problemi sia di produzione che pratici, la bandiera arcobaleno passò da 8 a 6 colori, che è quella usata adesso, e per questo furono aggiornati anche i significati dati a ogni colore. Ecco la versione aggiornata a 6 colori:

Rosso = Vita

Arancione = Guarigione

Giallo = Luce del sole

Verde = Natura

Blu = Armonia

Viola = Spirito

GAY PRIDE LONDRA

Dal 1978 a oggi la bandiera si è evoluta, cambiata e sono nate tantissime altre versione per poter rappresentare al meglio ogni singola sottocultura esistente e legata al movimento LGBTQ+. Ma quali sono tutte le bandiere del Pride, cosa significano e dove si possono trovare? Ecco la guida completa delle bandiere LGBTQ+ e del loro significato.

GAY PRIDE LONDRA

Bandiera arcobaleno: tutte le versioni della bandiera del Pride

Indipendentemente dal luogo nel mondo in cui ti trovi, le bandiere del Pride sono riconosciute da tutti e sono un simbolo universale di diritti, uguaglianza e appartenenza alla comunità LGBTQ+.

Esistono tantissime varianti sia perché le bandiere sono cambiate nel tempo (per esempio quella arcobaleno ha diverse versioni, tutte usate), sia perché esiste una bandiera per ogni orientamento, preferenza e genere sessuale. Ecco tutte le bandiere LGBTQ+ del Pride e dove trovarle.

bandiera arcobaleno di gilbert baker

Bandiera arcobaleno di Gilbert Baker

Utilizzata durante una manifestazione per la prima volta in assoluto da Harvey Milk, la bandiera arcobaleno originale è stata creata nel 1978 da Gilbert Baker. Purtroppo è cambiata nel tempo perché il fucsia era di difficile produzione e poi con il tempo anche l’azzurro è stato cancellato per motivi pratici, ma ancora oggi viene utilizzata in manifestazioni particolarmente legate alla storia del movimento.

bandiera arcobaleno classica

Bandiera arcobaleno classica

La bandiera arcobaleno a 6 colori è la bandiera più comune e tutt’ora è la più usata. Dopo aver rimosso dalla bandiera a 8 colori il fucsia, nel 1979 si decise di dividere la bandiera in due per mettere su una strada di San Francisco tre colori su un lato e gli altri sull’altro lato. Poiché i colori erano dispari si decise di toglierne il turchese per rendere tutto più uniforme.

bandiera arcobaleno philadelphia people of color inclusive flag

Bandiera arcobaleno “Philadelphia People Of Color Inclusive Flag”

Nel 2017 dopo diversi episodi di razzismo nei confronti della comunità nera di Philadelphia il municipio decise di includere due nuovi colori per rappresentare anche le persone di colore appartenenti alla comunità LGBTQ+.

Bandiera arcobaleno Progress Pride Flag

bandiera arcobaleno progress pride flag

Questa è la nuova versione della bandiera arcobaleno che sta riscuotendo particolare successo anche a seguito delle manifestazione del Black Life Matters. La nuova versione include sia il nero e il marrone in riconoscimento delle persone di colore della comunità LGBTQ+, ma inserisce anche i tre colori della bandiera trans. Creata da Daniel Quasar con un progetto su Kickstarter, è ancora difficile da trovare ma diventerà sempre più diffusa.

bandiera arcobaleno intersex inclusive pride flag

Bandiera arcobaleno Intersex-inclusive Pride Flag

Questa è l’ultima bandiera diventata virale. Creata nel 2021 da Intersex Equality Rights UK, questa bandiera vuole essere ancora più inclusiva inserendo i colori della bandiera intersex. Lanciata a maggio è diventata subito virale anche se difficilmente è stata avvistata nelle piazze dove si è celebrato il Pride.

Bandiera Transgender: tutte le versioni della transgender pride flag

Anche se la bandiera Trans Pride più conosciuta è la classica con i colori rosa, bianco e azzurro, vedremo subito come è nata e cosa significa, ci sono anche altre bandiere meno usate che rappresentano l’orgoglio transessuale. Eccole tutte.

Bandiera Transgender di Monica Helms

bandiera transgender di monica helms

Questa bandiera è stata creata da Monica Helms, una donna transessuale, nel 1999 e fu usata per la prima volta durante il Pride di Phoenix.

Colori bandiera transgender:

Azzurro, rappresenta il colore tradizionalmente associato ai bambini

Rosa, rappresenta il colore tradizionalmente associato alle bambine

Bianco, rappresenta il culmine dei due colori

Il bianco della bandiera trans è proprio il simbolo principale perché rappresenta l’identità trans e tutto il suo spettro, rappresentando tutte le persone transgender, chi sta effettuando una transizione, chi ha un genere neutro, nessun genere, intersex ecc.

bandiera transgender di michelle lindsay

Bandiera Transgender di Michelle Lindsay

Realizzata nel 2010 da Michelle Lindsay, questa bandiera dell’orgoglio transessuale mette insieme i colori blu e rosa come simbolo del sesso maschile e femminile, ma in bianco al centro compare uno dei simboli più rappresentativi della comunità transessuale. Sulla destra c’è il simbolo maschile, in basso quello femminile e a sinistra quello che li comprende entrambi come simbolo di transizione.

bandiera transgender di jennifer pellinen

Bandiera transgender di Jennifer Pellinen

La bandiera dell’orgoglio transgender di Jennifer Pellinen è meno usata e rappresenta il percorso che viene fatto dalle persone transgender durante la transizione, ovvero dal blu (uomo) al rosa (donna) e viceversa.

Altre bandiere transgender

Ci sono moltissime altre bandiere transgender, su Wikipedia puoi trovarle quasi tutte, anche se negli ultimi anni la versione di Monica Helms è quella più diffusa e diventata simbolo di una comunità intera.

bandiera lesbica

Bandiere lesbica: tutte le versioni della lesbian pride flag

Come per tutte le bandiere, c’è sempre un’evoluzione e diverse tipologie di simboli e colori, come le bandiere del lesbian pride che esistono in diverse versioni, alcune modificate nel tempo perché risultavano essere poco inclusive.

Bandiera Lesbica

La storia delle bandiere dell’orgoglio lesbico è un po’ travagliata ma fortunatamente dal 2018 pare si sia trovato un simbolo comune e inclusivo. La bandiera a 5 colori, in realtà originariamente ne aveva di più ma per comodità di produzione sono stati scelti meno colori, è la versione aggiornata di una serie di bandiere che erano state realizzate in passato. Ogni colore ha un significato specifico che può raccontare e rappresentare nel migliore dei modi la comunità lesbica in tutto il mondo.

Bandiera Lesbica Lipstick

bandiera lesbica lipstick

La bandiera lesbica lipstick è stata una delle prime bandiere a strisce realizzate per dare un simbolo alla comunità lesbica. La versione originale prevedeva anche uno stampo di rossetto con bacio in alto a sinistra, ma questa versione non è mai stata del tutto accettata perché la sua creatrice aveva diverse volte avuto delle uscite razziste, bi-fobiche, trans-fobiche e denigratorie nei confronti delle lesbiche più mascoline. Per questo motivo la bandiera, che comunque si trova in vendita, non è mai stata un grandissimo successo.

bandiera lesbica arcobaleno di emily gwen

Bandiera Lesbica Arcobaleno di Emily Gwen

La nuova bandiera lesbica è stata creata nel 2018 da Emily Gwen che ha creato una bandiera a 7 colori che rappresenta diversi aspetti della comunità lesbica.

Arancione scuro: non conformità di genere

Arancione: indipendenza

Arancione chiaro: comunità

Bianco: sorellanza

Rosa: serenità e pace

Rosa antico: amore e sesso

Rosa scuro: femminilità

Come dicevamo nella prima bandiera in questa sezione, la versione di Emily Gwen a 7 colori, che comunque è molto diffusa, è stata poi rivista in una versione a 5 colori per rendere la bandiera più facilmente producibile ed economica.

Bandiera Lesbica Labrys

bandiera lesbica labrys

Questa bandiera creata nel 1999 non è mai del tutto diventata popolare per diversi motivi. Il primo perché la bandiera è stata in realtà creata da un uomo, Sean Campbell, che decise di includere nella bandiera l’ascia Labrys usata dalle amazzoni greche. Forse troppo aggressiva, è di fatto poco usata ed è stata recentemente sostituita da una nuova bandiera. Inoltre il triangolo nero è un simbolo nazista che riguardava le persone “asociali” ma anche le lesbiche e non è mai stato riscattato e usato come simbolo positivo alla stregua del triangolo rosa per gli omosessuali.

bandiera lesbica butch

Bandiera Lesbica Butch

Anche se non si conosce molto bene la nascita di questa bandiera comunque poco conosciuta, è un simbolo molto caro alla comunità delle lesbiche Butch, ovvero quelle che fanno propri alcuni tratti e caratteristiche socialmente associati agli uomini. I 7 colori cambiano quindi dall’arancione al rosa, optando per delle sfumature che vanno dal viola al blu.

bandiera bisessuale

Bandiera Bisessuale

Creata da Michal Page nel 1998, la bandiera rappresenta la comunità bisessuale utilizzano il blu e il rosa (colori stereotipati del maschio e della femmina) che fondendosi nel mezzo diventa lavanda. Michael Page si ispirò al vecchio simbolo della bisessualità chiamato “biangles” ovvero due triangoli, un rosa e un blu, che incrociandosi si trasformano in lavanda.

bandiera pansessuale

Bandiera Pansessuale

La bandiera pansessuale fu creata nel 2010 per rappresentare i pansessuali. Bandiera pansessuale significato e colori: i tre principali colori della bandiera rappresentano dei simboli precisi. Rosa per le ragazze, blu per i ragazzi e giallo per tutte le persone non binarie e generi non specificati.

bandiera asessuale

Bandiera Asessuale

La bandiera per gli asessuali fu creata nel 2010 ispirandosi al logo dell’organizzazione Asexual Visibility and Education Network. Rappresenta diverse identità e nello specifico i graysexual (ovvero l’area fluida tra sessuali e asessuali) e demisessuali, ovvero le persone che provano attrazione sessuale solo se avviene una connessione emotiva.

bandiera polisessuali

Bandiera Polisessuali

La polisessualità, differentemente dalla pansessualità, rappresenta l’attrazione per diversi generi, ma non tutti. Per questo i colori della bandiera bisessuale simboleggia dei generi definiti.

Rosa: attrazione per il genere femminile

Blu: attrazione per il genere maschile

Verde: per i generi non appartenenti a quello maschile e femminile

La bandiera è stata creata Samlin nel 2012 e mostrata a tutti tramite un post su Tumblr.

Bandiera non-binary

bandiera non binary

La bandiera non-binary fu creata nel 2014 da Kye Rowan (che all’epoca aveva poco più di 14 anni) ed è stata creata per rappresentare al meglio questa identità di genere.

Bandiera non-binary significato e colori:

Giallo: tutti i generi fuori da quelli binari di uomo e donna

Bianco: rappresenta le persone con diversi o più generi

Viola: rappresenta chi è uomo e donna o ha una fluidità tra questi due generi

Nero: rappresenta la mancanza di genere

Questa bandiera non è in contrapposizione con le altre bandiere non-binarie, ma è stata creata per aggiungere completezza.

bandiera intersex

Bandiera Intersex

Creata nel 2013 dall’organizzazione Intersex International Australia, la bandiera utilizza due colori che mai sono stati usati per definire un genere sessuale in quanto il giallo e il viola vengono intesi, in questo caso, come colori neutri.

Genderfluid bandiera

La bandiera, creata nel 2015, vuole rappresentare la possibilità di fluttuare e la flessibilità dei generi delle persone genderfluid o non binarie. Per questo motivo ci sono i colori associati alla femminilità e alla mascolinità, insieme ai colori che rappresentano tutte o nessun altro genere.

genderfluid bandiera

Bandiera genderfluid significato e colori:

Rosa: femminilità

Bianco: assenza di genere

Viola: combinazione di mascolinità e femminilità

Nero: tutti i generi, incluso il terzo genere

Blu: mascolinità

Genderfluid significato

Genderfluid è uno dei termini per cui si cerca maggiormente il significato. La parla genderfluid si riferisce alla propria identità di genere, e non all’orientamento sessuale o romantico. Una persona genderfluid può essere gay, lesbica, bisessuale, pansessuale ecc, mentre la sua indentità di genere non può essere fissata su un solo genere (maschile, femminile, agender ecc.) ma oscilla tra tutti questi costantemente. Se vuoi scoprire i significati di altri orientamenti sessuali, romantici o identità di genere, leggi la nostra guida.

bandiera genderqueer

Bandiera Genderqueer

Oltre a questa bandiera esiste anche una bandiera genderqueer per le persone non binarie e fluide, ma allo stesso tempo queer. I colori sono diversi come il loro significato.

Bandiera Genderqueer significato e colori:

Lavanda: androginia e queer

Bianco: assenza di genere

Verde: tutte le persone fuori dal genere binario.

bandiera agender

Bandiera Agender

Le persone agender rifiutano ogni genere sessuale e per questo motivo i colori della bandiera simboleggiano l’assenza si genere. Fu creata da Salem Fontana su Tumblr nel 2015 e divenne subito utilizzata da tutte le persone agender.

bandiera aromantici

Bandiera Aromantici

Le persone aromantiche non provano affezione amorosa e spesso sono anche collegate alle persone asessuali. Ma la differenza nelle bandiere è che quella asessuale usa il viola per rappresentare la mancanza di attrazione sessuale, cosa che gli aromantici invece potrebbero avere, mentre in questa il verde viene utilizzata per celebrare tutte le persone che vivono senza un’attrazione romantica.

Bandiera Leather Pride

bandiera leather pride

La bandiera leather ha forse un utilizzo largo come quella arcobaleno ed è utilizzata da tutti gli amanti del S&M, feticisti della pelle, BDSM e pratiche relative a questa comunità. Fu creata da Tony DeBlase e mostrata per la prima volta in assoluto nel 1989 al Leather Contest di Chicago, e da quel momento il successo di questa bandiera non si è mai arrestato. Ogni colore e il cuore hanno un significato anche se DeBlase voleva che ognuno potesse attribuire il proprio senso ai colori della bandiera.

Cuore: amore

Bianco: purezza dell’amore quando viene espresso in una relazione aperta mentalmente, onesta e consenziente

Nero: pelle

Blu: denim

Sia la pelle che il denim furono inseriti perché sono i due tessuti più comuni e usati nella comunità leather.

bandiera bear pride

Bandiera Bear Pride

Anche conosciuta come International Bear Brotherhood Flag, questa bandiera rappresenta la sottocultura bear della comunità LGBTQ+. I colori della bandiera vogliono rappresentare quelli del manto degli orsi (ma anche i diversi colori della pelle umana) ed è stata disegnata da Craig Byrnes nel 1995 con lo scopo di essere un simbolo inclusivo che potesse celebrare i tratti distintivi di questa cultura, ovvero le caratteristiche sessuali secondarie come peli, barba e corpo.

bandiera rubber fetish pride

Bandiera Rubber Fetish Pride

Creata da Peter Tolos e Scott Moats nel 1995, questa bandiera rappresenta tutta la comunità degli amanti del rubber come elemento sensuale, sensoriale e mentale. Ogni colore ha un significato:

Nero: lussuria nei confronti del rubber lucido e nero

Rosso: passione sanguigna per il rubber e le persone che lo indossano

Giallo: spinta a giocare e avere fantasie erotiche che includano il rubber

bandiera ally

Bandiera Ally

Questa bandiera anche conosciuta come bandiera alleati o straight ally flag. LGBT Ally significato: tutte le persone che sostengono la comunità LGBTQ+ pur non facendone parte. Questa bandiera è quindi una delle più importanti perché rappresenta tutte le persone eterosessuali che supportano la comunità LGBTQ+ facendo attivismo.

Questa bandiera è comparsa nel intorno al 2000 ed è stata creata dagli straight ally del movimento LGBTQ+. La V rovesciata in realtà rappresenta la A di “attivismo” e “ally” colorata della bandiera arcobaleno, mentre le strisce nere e bianche rappresentano l’orientamento eterosessuale.