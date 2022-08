A CIASCUNO IL SUO IDOLO - I TIFOSI DELLA SAMPDORIA INCROCIANO BOBBY SOLO IN AEROPORTO E GLI DEDICANO UN CORETTO: “BOBBY SOLO ALÈ ALÈ, NOI TI AMIAMO E TI ADORIAMO, TU SEI MEGLIO DI DE ANDRÉ”. E L'ELVIS DE' NOANTRI GODE… VIDEO

«Sarebbe bellissimo avere ogni viaggio all’estero dei cari ragazzi come gli Ultras della Sampdoria! Con affetto, Bobby»: il cantante Bobby Solo ha commentato così i cori che i tifosi della Samp di ritorno dall’amichevole tra Besiktas e blucerchiati gli hanno rivolto in aeroporto.

Il gruppo di supporter si è scatenato cantando «Bobby Solo alè alè, noi ti amiamo e ti adoriamo, tu sei meglio di De André». Il cantautore italiano ha apprezzato e condiviso il video sulla sua pagina Facebook

