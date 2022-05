CICCIO-KIM MEJO DI CONTE: RINCHIUDE TUTTI A CASA - AI CITTADINI DI PYONGYANG È STATO ORDINATO ALL’IMPROVVISO DI RIENTRARE A CASA: UFFICIALMENTE NON È STATO DICHIARATO IL MOTIVO DELLA DECISIONE, MA ALCUNE FONTI PARLANO DI “LOCKDOWN NAZIONALE”. MA COME? IN DUE ANNI DI COVID IL REGIME NORD-COREANO NON HA MAI SEGNALATO NEMMENO UN CONTAGIO, NÉ HA AVVIATO UNA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE. CHE È SUCCESSO?

Guido Santevecchi per www.corriere.it

Lockdown a Pyongyang. Ai cittadini della capitale nordcoreana nel pomeriggio (ora locale, tarda mattinata ora italiana) è stato improvvisamente ordinato di rientrare a casa. L’informazione, raccolta dal sito «NK News» che da Seul studia gli avvenimenti a Nord del 38° parallelo non spiega il motivo della misura. Alcune fonti parlano di «lockdown nazionale», altre di «un problema nazionale».

Lunghe file si sarebbero formate alle fermate degli autobus e colonne di residenti a piedi sono state viste affrettarsi verso casa, mentre dai punti di osservazione sudcoreani si notavano ancora i contadini lavorare nei campi.

A Pyongang le ambasciate sono ormai quasi deserte da due anni: il personale diplomatico e quello delle organizzazioni umanitarie internazionali ha lasciato il Paese a causa della chiusura della frontiera con Cina e Russia, ordinata per prevenire la diffusione della pandemia, che ha reso insostenibili le condizioni di lavoro e vita per la piccola comunità straniera. È quindi difficile avere notizie indipendenti e di prima mano sulla situazione.

Il regime in questi due anni non ha segnalato casi di contagio da Covid-19 e non ha accettato vaccini dall’estero, neanche quelli offerti da Pechino (la Nord Corea è con l’Eritrea l’unico Paese al mondo a non aver avviato una campagna di vaccinazione, limitandosi a tenere sigillate le frontiere, come peraltro faceva di fatto anche prima della pandemia per motivi di sicurezza politica).

La settimana scorsa era stata nuovamente chiusa la linea di collegamento ferroviaria con la Cina, a causa della ripresa del coronavirus nelle province cinesi del Liaoning e del Jilin, che confinano con la Nord Corea. Il «Rodong Sinmun», quotidiano di Pyongyang, continua ad avvisare la popolazione della necessità di indossare le mascherine e mantenere assoluta igiene per fermare il Covid-19. L’ordine di chiudersi in casa non è però una novità assoluta a Pyongyang: le autorità lo emettono quando arrivano ondate di «polvere gialla» che segnala un livello elevatissimo di inquinamento dell’aria.

