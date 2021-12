CICCIO KIM SI INFILA ANCHE NELLE ORECCHIE: CHI ASCOLTA IL K-POP, MUORE - LA COREA DEL NORD HA GIUSTIZIATO PUBBLICAMENTE ALMENO 7 PERSONE, NEGLI ULTIMI DIECI ANNI, PER AVER GUARDATO O DISTRIBUITO VIDEO E MUSICA DALLA COREA DEL SUD - LE ESECUZIONI SONO AVVENUTE QUASI TUTTE A HYESAN: "LE FAMIGLIE DEI GIUSTIZIATI SONO STATE SPESSO COSTRETTE AD ASSISTERE..."

Dagotraduzione da Dnyuz

Kim Jong Un 2

Secondo un rapporto sui diritti umani pubblicato ieri, la Corea del Nord ha giustiziato pubblicamente almeno sette persone negli ultimi dieci anni per aver guardato o distribuito video K-pop dalla Corea del Sud, mentre reprime ciò che il suo leader, Kim Jong-un, chiama un «cancro vizioso».

Il gruppo, Transitional Justice Working Group, con sede a Seoul, ha intervistato 683 disertori nordcoreani dal 2015 per aiutare a mappare i luoghi del Nord dove le persone sono state uccise e sepolte nelle esecuzioni pubbliche autorizzate dallo stato. Nel suo ultimo rapporto, il gruppo ha affermato di aver documentato 23 esecuzioni di questo tipo sotto il governo di Kim.

Kim Jong Un 3

Da quando ha preso il potere dieci anni fa, Kim ha attaccato l'intrattenimento sudcoreano - canzoni, film e drammi televisivi - che, dice, corrompe le menti dei nordcoreani. Secondo una legge adottata lo scorso dicembre, chi distribuisce intrattenimento sudcoreano rischia la pena di morte. Una tattica della repressione di Kim è stata quella di creare un'atmosfera di terrore giustiziando pubblicamente le persone ritenute colpevoli di guardare o far circolare i contenuti vietati.

Resta impossibile scoprire la vera portata delle esecuzioni pubbliche nello stato totalitario isolato. Ma il gruppo di lavoro sulla giustizia di transizione si è concentrato sulle esecuzioni che hanno avuto luogo da quando il signor Kim è asceso e su quelle avvenute a Hyesan, una città nordcoreana e un importante snodo commerciale al confine con la Cina.

bts

Migliaia di disertori nordcoreani diretti in Corea del Sud hanno vissuto o sono passati da Hyesan. La città di 200.000 persone è la principale porta d'accesso per le informazioni esterne, compreso l'intrattenimento sudcoreano memorizzato su memory stick per computer e contrabbandato attraverso il confine dalla Cina. In quanto tale, Hyesan è diventato un punto focale negli sforzi di Mr. Kim per fermare l'infiltrazione del K-pop.

bts 8

Delle sette esecuzioni per aver guardato o distribuito video sudcoreani, tutte tranne una hanno avuto luogo a Hyesan, afferma il rapporto. I sei a Hyesan si sono verificati tra il 2012 e il 2014. I cittadini sono stati mobilitati per assistere alle scene raccapriccianti, in cui i funzionari hanno evocato la condanna al male sociale prima di metterli a morte con un totale di nove colpi sparati da tre soldati.

«Le famiglie delle persone giustiziate sono state spesso costrette ad assistere all'esecuzione», afferma il rapporto.

Black Pink

Il signor Kim governa la Corea del Nord con l'aiuto di un culto della personalità e di una macchina di propaganda di Stato che controlla quasi ogni aspetto della vita. Tutte le radio e i televisori sono impostati per ricevere solo le trasmissioni governative. Le persone non possono usare il servizio di nternet globale. Ma alcuni nordcoreani riescono ancora a guardare di nascosto i film e le serie televisive della Corea del Sud. Mentre l'economia del Nord è in difficoltà tra la pandemia e le sanzioni internazionali, le defezioni al Sud sono continuate.

red velvet

Il numero di disertori che arrivano in Corea del Sud è diminuito drasticamente negli ultimi anni, e, raccogliere nuove informazioni sul Nord è diventato più difficile. Il governo di Kim ha anche rafforzato ulteriormente le restrizioni alle frontiere durante la pandemia.

Ma Daily NK, un sito web con sede a Seoul che raccoglie notizie da fonti clandestine nel nord, ha riferito che un abitante di un villaggio e un ufficiale dell'esercito sono stati giustiziati pubblicamente quest'anno nelle città più profonde dell'entroterra per aver distribuito o posseduto intrattenimento sudcoreano.

red velvet

E alcuni ritagli video di processi pubblici ed esecuzioni, filmati di nascosto, sono stati portati fuori dalla Corea del Nord di nascosto. Nel filmato mostrato sulla stazione televisiva sudcoreana Channel A l'anno scorso, uno studente nordcoreano è stato portato davanti a un'enorme folla di persone, compresi altri studenti, ed è stato condannato per il possesso di una chiavetta USB che conteneva «un film e 75 canzoni della Corea del Sud».

Shin Eun-ha ha raccontato a Channel A di un'esecuzione pubblica che lei e i suoi compagni di classe erano stati costretti a guardare dalla prima fila quando era in seconda elementare in Corea del Nord. «Il prigioniero riusciva a malapena a camminare e ha dovuto essere trascinato fuori», ha detto, aggiungendo, «Ero così terrorizzata che non sono riuscita a guardare un soldato in uniforme per i sei mesi successivi».

fan alla convention kcon

Kim ha a volte cercato di apparire più flessibile nei confronti della cultura esterna, permettendo alla televisione di stato di riprodurre la sigla di "Rocky" e di mostrare i personaggi di Topolino e Minnie sul palco. Ha persino invitato le star del K-pop sudcoreane nella capitale, Pyongyang, nel 2018, quando era impegnato nella diplomazia del vertice con il presidente Moon Jae-in della Corea del Sud. Ma in patria ha anche intensificato la repressione del K-pop, soprattutto dopo che i suoi colloqui con il presidente Donald J. Trump sono crollati nel 2019 e l'economia del Nord si è deteriorata negli ultimi anni.

bts

In mezzo al crescente controllo internazionale sulle violazioni dei diritti umani della Corea del Nord, il governo sembra aver adottato misure per impedire che le informazioni sulle sue esecuzioni pubbliche vengano divulgate al mondo esterno.

Non sembra più giustiziare i prigionieri nei mercati, spostandosi in siti più lontano dal confine con la Cina o dai centri urbani e ispezionando più da vicino gli spettatori per impedire loro di filmare le esecuzioni, ha affermato il Transitional Justice Working Group.

blackpink

Kim ha anche cercato di creare un'immagine pubblica come leader benevolo, perdonando occasionalmente persone condannate a morte, specialmente quando la dimensione della folla riunita in un processo pubblico è grande, ha detto il gruppo.

Ma il K-pop sembra essere un nemico che il signor Kim non può ignorare.

La Corea del Nord si scaglia ripetutamente contro quella che descrive come un'invasione di influenze «antisocialiste e non socialiste» dal Sud. Reprime lo slang sudcoreano che si sta diffondendo tra i suoi giovani, incluso “oppa", che è diventato noto a livello internazionale attraverso la canzone e il video "Gangnam Style" di Psy.

bts 1

I media statali del Nord hanno anche avvertito che se lasciata incontrollata, l'influenza del K-pop farebbe crollare la Corea del Nord come un muro umido.