CICCIOLINA QUERELA SIFFREDI CHIEDENDO 500 MILA EURO PER ALCUNE DICHIARAZIONI (“SUL SET PUZZAVA DI CAPRA”) E ROCCO LE TENDE LA MANO: “ORGANIZZO PER LEI UNA GANG BANG A PAGAMENTO, COSI’ RACCOGLIAMO SOLDI PER AIUTARLA VISTO CHE SE LA PASSA MALE…LEI SI METTE IN MEZZO E GLI UOMINI PAGANO. METTO A DISPOSIZIONE TUTTO IO, PAGO LA LOCATION E TUTTO QUELLO CHE C’È DA FARE. POSSO PARTECIPARE PURE IO COSI’ FACCIAMO PACE…” - VIDEO

Da “la Zanzara - Radio24”

“Raccogliamo un fondo per aiutare Cicciolina, una super gang bang, chi vuole partecipare io la dirigo e devolviamo tutti i soldi a questa ragazza, a questa signora, questo mito vivente, che purtroppo …mi dispiace…se la passa male”. Lo dice Rocco Siffredi a La Zanzara su Radio 24, rispondendo a Ilona Staller che gli ha chiesto 500mila euro di risarcimento per alcune frasi sull’odore (“puzzava di capra”, disse Siffredi) della pelle nei set hard.

“Grazie a me – dice ancora Siffredi - ancora una volta lei ha preso i soldini dalla D’Urso, da Mediaset, hanno fatto il record di ascolti, almeno non può dire che Siffredi è uno stronzo sino in fondo, dai. Alla fine questa puzza di latte di capra qualcosa ha portato, magari un poco in ritardo, scaduto, è scaduta la puzza, però qualcosa è arrivato, dai”.

Che vuoi organizzare allora?: “Organizzo, sempre che Cicciolina sia d’accordo, questa super gang bang, perché super gang bang dev’essere. Poi lei decide di fare quello che vuole in questa scena. Può decidere di partecipare, di essere solamente lì nuda o vestita, decide lei. Io lo faccio per lei. Per raccogliere questi soldi che servono a lei, lo faccio totalmente gratis, metto a disposizione tutto io, pago assolutamente la location e tutto quello che c’è da fare. A Budapest sarebbe meglio perché ho lo studio. Però far venire tanta gente a Budapest la vedo difficile.

Quindi organizziamo, non so agli studi De Paolis a Roma, o a Cinecittà, per me ci vuole uno studio gigantesco perché secondo me arriverà veramente un treno merci di persone. Lei decide di fare quello che vuole ed io sarò molto felice di dire Ilona, finalmente mi sono riscattato. Ho mancato di tatto, diciamo così, però mi sono riscattato. Organizziamo insieme Cruciani, e io ci sono quando vuoi. Ti giuro che lo faccio. Posso partecipare pure io, così facciamo la pace”.

2 - CICCIOLINA QUERELA ROCCO SIFFREDI

Da https://www.mediasetplay.mediaset.it

Nel corso della dodicesima puntata di Live - Non è la d'Urso, Cicciolina è nuovamente protagonista dell'uno contro tutti, dove si confronta con i cinque opinionisti in merito alla querela nei confronti di Rocco Siffredi. Era già stata ospite del programma per accusare l'attore e Rocco aveva replicato in una puntata successiva.

Ma la polemica non si è placata ed è sfociata in una querela. La scelta di Ilona Staller non ha convinto tutti gli opinioniasti: Giuseppe Cruciani difende Rocco Siffredi e afferma: "I tribunali italiani hanno cose più importanti di cui occuparsi".

