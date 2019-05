ATTENTI A COME VOTATE: LE PREFERENZE MAI TUTTE DELLO STESSO SESSO – RITANNA ARMENI, EX PORTAVOCE DI BERTINOTTI, BOCCIA LA REGOLA PER CUI SI È OBBLIGATI ALLE PREFERENZE ALTERNATE TRA UOMINI E DONNE: "NON MI PIACE, VOTO SOLO LA LISTA - LE QUOTE ROSA? NON MI PIACCIONO LE FORZATURE PERÒ…”