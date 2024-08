I CIELI DEL MEDIORIENTE SI INFIAMMANO – L’IRAN CHIUDE LO SPAZIO AEREO E SI PREPARA A RISPONDERE AL RAID ISRAELIANO: KHAMENEI AVREBBE CHIESTO A QATAR E SAUDITI DI NON CONSENTIRE IL PASSAGGIO DEGLI AEREI AMERICANI E DELLO STATO EBRAICO – LE COMPAGNIE STATUNITENSI DELTA E UNITED AIRLINES SOSPENDONO I VOLI PER TEL AVIV: TEMONO LA RAPPRESAGLIA DEL REGIME TEOCRATICO…

ALI KHAMENEI AI FUNERALI DI ISMAIL HANIYEH

1. 'IRAN CHIUDE SPAZIO AEREO, TEHERAN VERSO ATTACCO A ISRAELE

(ANSA) - L'Iran ha annunciato la chiusura del proprio spazio aereo fino alle 5 ora italiana, secondo fonti citate da media israeliani. Analisti militari riferiscono che Teheran avrebbe inoltre informato in queste ore Qatar e Arabia Saudita della sua intenzione di effettuare un attacco contro Israele, chiedendo a Doha e Riad di non consentire l'utilizzo del loro spazio aereo allo Stato ebraico o agli Stati Uniti.

2. MEDIORIENTE: DELTA E UNITED SOSPENDONO VOLI PER ISRAELE

benjamin netanyahu con i soldati israeliani a gaza

(LaPresse) - Delta Air Lines e United Airlines hanno sospeso i voli per Tel Aviv dopo che l'Iran ha giurato vendetta contro Israele in seguito all'assassinio del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh, avvenuto nelle prime ore di mercoledì mattina con un attacco missilistico a Teheran.

La United Airlines avrebbe dovuto operare due voli tra Newark e Tel Aviv mercoledì pomeriggio, ma entrambi i servizi sono stati sospesi a causa del deterioramento della situazione della sicurezza nella regione.

La compagnia aerea ha comunicato ai passeggeri: "Il vostro volo è stato cancellato a causa dei disordini in Medio Oriente. La vostra sicurezza è la nostra priorità. Sappiamo che questo ha un impatto sui vostri piani e ci scusiamo per l'inconveniente".

MEME SULLA MORTE DI ISMAIL HANIYEH

La Delta Air Lines avrebbe dovuto operare un volo da New York JFK a Tel Aviv mercoledì pomeriggio, ma la compagnia aerea ha comunicato ai passeggeri che il servizio era stato cancellato per "ragioni di sicurezza" e per la "sicurezza dei nostri passeggeri e dell'equipaggio".

La decisione di sospendere i voli per Tel Aviv è stata presa lo stesso giorno in cui il Dipartimento di Stato americano ha emesso un avviso di viaggio in cui si raccomandava ai cittadini americani in Israele di evitare il confine con il Libano e la Siria a causa delle crescenti tensioni tra Hezbollah e Israele.

